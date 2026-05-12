Kahramanmaraş’ta Facebook üzerinden kredi tuzağı! 7,5 milyonluk ağ çökertildi

Kahramanmaraş merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, Facebook üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında toplam 7 milyon 500 bin TL işlem hacmi tespit edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik önemli bir operasyona imza attı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Facebook üzerinden sahte kredi ilanlarıyla vatandaşların mobil bankacılık bilgilerini ele geçiren şüphelilerin milyonlarca liralık işlem yaptığı ortaya çıkarıldı. Kahramanmaraş ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

FACEBOOK ÜZERİNDEN TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin 30 Eylül 2025 tarihinde Facebook üzerinden düşük faizli kredi reklamı yayımlayarak mağdur B.C. ile iletişime geçtiği belirlendi. Şüphelilerin görüntülü görüşme yöntemiyle mağdurun güvenini kazandığı ve bu sırada mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, mağdurun hesabından 4 ayrı işlemde toplam 398 bin 170 TL çekildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada M.Ç., C.G., M.C.A. ve F.K. isimli şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

7,5 MİLYON TL’LİK HESAP HAREKETİ ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kahramanmaraş ve İstanbul’da belirlenen 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın derinleştirilmesi kapsamında şüphelilere ait banka hesapları ve kripto para hareketleri detaylı incelemeye alındı. Bankalar, kripto para şirketleri, GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcılarından bilgi ve belge talep edildiği öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 7 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

