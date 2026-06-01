Kahramanmaraş’ta ev yangını: Ev kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi’nde bir evde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı evde büyük çapta hasar meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak alevlerin büyümesini engelledi. Çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Haber: Muhammet Özer