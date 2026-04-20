Kahramanmaraş’ta ev yangını: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ev yangını can kaybına yol açtı. Andırın ilçesine bağlı Tatarlı Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek müstakil evi sardı. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen 72 yaşındaki Cennet Temiz, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN CAN ALDI

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm evi etkisi altına aldı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Cennet Temiz’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Haber: Muhammet Özer