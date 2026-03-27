Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü kazası: Yaralı helikopterle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü sırasında yaşanan kaza ekipleri harekete geçirdi. Çağlayancerit ilçesi Engizek Yaylası Bulgur mevkiinde yürüyüş yapan grup üyelerinden Zeynel Gül, dereyi geçmeye çalıştığı sırada ayağını kırarak yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdikleri operasyonla yaralıyı kurtararak hastaneye ulaştırdı.

ZORLU ARAZİDE ZAMANLA YARIŞAN KURTARMA OPERASYONU

Edinilen bilgilere göre, doğa yürüyüşüne çıkan 9 kişilik grup Engizek Yaylası'nda ilerlediği sırada talihsiz bir kaza yaşandı. Grup üyelerinden Zeynel Gül, dereyi geçmeye çalışırken dengesini kaybederek ayağını kırdı. İhbar üzerine Elbistan AFAD istasyonundan 4 personel ve 1 araç ile Kahramanmaraş AFAD'dan 6 kişilik profesyonel dağcı ekip bölgeye sevk edildi.

Zorlu ve engebeli arazi şartlarına rağmen kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle operasyonun hassasiyetle yürütüldüğü belirtilirken, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yaralıya hızlı şekilde ulaşıldı.

HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan değerlendirmede, yaralının bulunduğu bölgeden kara yoluyla taşınmasının riskli olduğu tespit edildi. Bunun üzerine AFAD Başkanlığı'ndan helikopter talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopterle sedyeye alınan yaralı, güvenli şekilde tahliye edildi.

Zeynel Gül, helikopterle Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirirken, doğa yürüyüşlerinde dikkatli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.

Haber: Muhammet Özer