Kahramanmaraş Havalimanı’nda nisan ayında 26 bin yolcu ağırlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre Kahramanmaraş Havalimanı, 2026 yılı Nisan ayında 26 bin 110 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde havalimanında 289 uçak iniş-kalkışı gerçekleşirken, yük trafiği ise 180 ton olarak kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın 2026 yılı Nisan ayına ait hava yolu istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, kentte hava ulaşımındaki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyarken, yolcu ve uçak trafiğinde dikkat çeken rakamlar kaydedildi.

NİSAN AYINDA 26 BİNİN ÜZERİNDE YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

DHMİ tarafından açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı’nda Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 26 bin 110 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde havalimanında iç hatlarda toplam 289 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Havalimanındaki yük trafiği de dikkat çekti. Kargo, posta ve bagaj taşımacılığını kapsayan yük trafiğinin Nisan ayında toplam 180 ton olduğu bildirildi. Yetkililer, hava ulaşımında yaşanan hareketliliğin bölge ekonomisi ve ulaşım ağı açısından önemli katkılar sunduğunu belirtti.

İLK 4 AYDA 96 BİNİ AŞKIN YOLCU TAŞINDI

Ocak-Nisan dönemini kapsayan dört aylık süreçte ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam 96 bin 563 yolcuya hizmet verildiği açıklandı. Aynı dönemde havalimanındaki toplam uçak trafiği 999’a ulaşırken, yük trafiği ise 762 ton olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan veriler, Kahramanmaraş Havalimanı’nın bölgedeki ulaşım açısından önemli bir merkez olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Özellikle iç hat seferlerindeki yoğunluğun önümüzdeki aylarda yaz sezonuyla birlikte daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

Haber: Muhammet Özer

Dilşad Özcan
