Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir kargo aktarma merkezinde narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine kontrol edilen 3 paketten, 109 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklanırken, bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ PAKETLERİ İŞARET ETTİ

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Ağustos’ta ilçedeki bir kargo aktarma merkezinde rutin kontroller gerçekleştirildi.

Kontroller sırasında narkotik dedektör köpeğinin 3 ayrı kargoya tepki vermesi üzerine paketler incelemeye alındı. Cumhuriyet savcısının nezaretinde açılan paketlerde, 210 kalıp halinde toplam 109 kilo 300 gram ağırlığında, eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.

KARGOYU TESLİM ALIRKEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında kargo gönderileri kontrollü şekilde takibe alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda, kargoları 24 Ağustos’ta teslim alan Abdurrahman Silinsin yakalanarak gözaltına alındı.

Silinsin, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Kahramankazan Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Şüpheli, 25 Ağustos’ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İKİNCİ ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Teknik ve adli çalışmaların devamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Mehmet Ayatullah Baykurtan da tespit edildi. Baykurtan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılırken, kullandığı belirlenen araç hakkında da yakalama tedbiri uygulandı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖNDERİCİ AYAĞI DA ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın kargoların gönderildiği noktadaki bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile de koordinasyon sağlandı.

Bu kapsamda kargoların gönderilme süreci, bağlantılı kişiler, iletişim kayıtları ve mali hareketler mercek altına alındı.

Ele geçirilen maddeler üzerinde kriminal ve adli tıp incelemeleri ile parmak izi çalışmaları devam ederken, soruşturmanın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin yanı sıra suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönünden de sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.