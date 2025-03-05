Kadir Gecesi ne zaman? 2025 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor??

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen ve fazileti yüksek olan özel bir gecedir. "Kadir Gecesi 2025 ne zaman?" ve " Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır?" soruları, bu manevi gecede yapılacak ibadetleri öğrenmek isteyenler tarafından sıkça soruluyor. 2025 Kadir Gecesi'nin tarihi belli oldu! İbadetlerin kabul olduğu ve duaların geri çevrilmediği bu mübarek gecede, namaz kılmak, Kur'an okumak ve dua etmek büyük önem taşıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde neler yapılmalı, hangi dualar okunmalı? İşte detaylar...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesine denk gelir ve bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecektir. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" (Kadir Suresi, 3. Ayet) olarak tanımlanmıştır.

KADİR GECESİ NASIL ANLAŞILIR?

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son on günü içinde ve özellikle tekli gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. Ancak İslam âlimlerinin genel görüşü, bu gecenin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönündedir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte "kadir" (kadr) kelimesi; hüküm, şeref, güç ve yücelik gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "Leyletü'l-Kadr" ifadesi, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği geceyi tanımlamak için kullanılır.

Allah'ın insanlara peygamberler aracılığıyla gönderdiği son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ın indirilmesi, insanlığın hidayeti açısından bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle, Kur'an'ın indirildiği gece özel bir anlam taşır. Kadir Gecesi'nin önemine dikkat çeken bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle daha fazla sevap kazanma imkanına sahip oldukları, buna karşılık Müslümanlara Kadir Gecesi'nin lütfedildiği belirtilir.

Kadr Sûresi'ne göre bu gecede, Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca barış ve esenlik hâkim olur. Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiğini bildiren ayetler (el-Bakara 2/185) ve "bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede" (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğini belirten ifadeler birlikte ele alındığında, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içinde olduğu anlaşılır.

Bu mübarek gecenin, Ramazan'ın son on ya da yedi günündeki tek gecelerde aranması gerektiği yönünde hadisler bulunmaktadır. Sahâbîlerden gelen rivayetlerde en çok Ramazan'ın 27. gecesi öne çıksa da bu konuda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Bazı nakillerde, Hz. Peygamber'in Kadir Gecesi'nin vaktini bildirmek istediği, ancak o sırada iki sahâbî arasındaki bir anlaşmazlığın kendisine iletilmesi üzerine bu fırsatı kaçırdığı ve daha sonra konunun zihninden silindiği aktarılır. Âlimler, Kadir Gecesi'nin kesin olarak belirtilmemesinin, Müslümanların tüm Ramazan gecelerini ibadet ve kulluk şuuru içinde geçirmeleri açısından hikmetli olduğunu ifade etmişlerdir. Eğer gecenin kesin tarihi bilinseydi, Müslümanlar yalnızca o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Ancak bu kısmî belirsizlik, Ramazan boyunca sürekli bir ibadet hâlinde olmayı teşvik etmektedir.