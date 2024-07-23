Kadir Ezildi neden hastanede? Kadir Ezildi'nin sağlık durumu nasıl?

Sevilen sunucu Kadir Ezildi, bu sabah belindeki fıtık nedeniyle bir operasyon geçirdi. Operasyon sonrası narkozun etkisiyle hemen kendine gelemeyen Ezildi, nişanlısının adını duyunca "Özledim" diye sayıkladı. Ezildi, annesine sürekli nişanlısının neden gelmediğini de sordu. Sağlık durumu iyi olan ünlü sunucu, operasyonun ardından taburcu edildi. Peki, Kadir Ezildi neden hastanede? Kadir Ezildi'nin sağlık durumu nasıl?

KADİR EZİLDİ NEDEN HASTANEDE?

Kadir Ezildi, bu sabah belindeki fıtık nedeniyle bir operasyon geçirdi.

KADİR EZİLDİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz hafta Gamze Türkmen ile nişanlanan sunucu Kadir Ezildi, bugün geçirdiği operasyon sonrası narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı. Sürekli nişanlısının neden gelmediğini soran Ezildi'nin "Özledim, nerede" demesi herkesi gülümsetti.