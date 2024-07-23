Üye Girişi
Haberler

Kadir Ezildi neden hastanede? Kadir Ezildi'nin sağlık durumu nasıl?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Kadir Ezildi'nin hastanede olduğu öğrenildi. Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta Erzurum'da Gamze Türkmen ile nişanlandı. Görkemli nişanıyla dikkat çeken Ezildi, bugün geçirdiği operasyon sonrası baygın haldeyken Türkmen'i sayıkladı.

Sevilen sunucu Kadir Ezildi, bu sabah belindeki fıtık nedeniyle bir operasyon geçirdi. Operasyon sonrası narkozun etkisiyle hemen kendine gelemeyen Ezildi, nişanlısının adını duyunca "Özledim" diye sayıkladı. Ezildi, annesine sürekli nişanlısının neden gelmediğini de sordu. Sağlık durumu iyi olan ünlü sunucu, operasyonun ardından taburcu edildi. Peki, Kadir Ezildi neden hastanede? Kadir Ezildi'nin sağlık durumu nasıl?

KADİR EZİLDİ NEDEN HASTANEDE?

Kadir Ezildi, bu sabah belindeki fıtık nedeniyle bir operasyon geçirdi.

Kadir Ezildi neden hastanede? Kadir Ezildi'nin sağlık durumu nasıl?

KADİR EZİLDİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz hafta Gamze Türkmen ile nişanlanan sunucu Kadir Ezildi, bugün geçirdiği operasyon sonrası narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı. Sürekli nişanlısının neden gelmediğini soran Ezildi'nin "Özledim, nerede" demesi herkesi gülümsetti.

Kadir Ezildi neden hastanede? Kadir Ezildi'nin sağlık durumu nasıl?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

En Hamarat Benim Kadir Ezildi Operasyon Erzurum 3.Sayfa Sosyal Medya Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

 AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam yasası gibi sunulması haksızlık, arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam yasası gibi sunulması haksızlık, arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesi

Bakmadan Geçme

23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Oğuzeli, Araban 23-24 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Ceyhan, Kozan, İmamoğlu 23-24 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ereğli, Meram, Akşehir 23-24 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer 23-24 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! 2024 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS B Grubu Genel Kültür ve Yetenek sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Korkuteli, Gazipaşa, Finike 23-24 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hortum nedir, nasıl oluşur? Karada ve denizde hortum oluşur mu? Kadir Ezildi neden hastanede? Kadir Ezildi'nin sağlık durumu nasıl? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Bala, Etimesgut 23-24 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 24 Temmuz burç yorumları nedir?
Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda

Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title