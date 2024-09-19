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Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu?

Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu?
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Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildiği merak konusu oldu. Mahkeme kararının oy çokluğuyla onanması, Aydar'ın ceza alması ve siyasi yasak getirilen durumu üzerinde önemli etkiler yaratırken, bu muhalif görüş kamuoyunda dikkat çekti. Kadir Aydar hakkında alınan bu karar, siyasi çevrelerde tartışmalara neden oldu.

Adana 8. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tehdit suçundan aldığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini sonuçlandırdı. Mahkeme, dosyayı değerlendirerek oy çokluğuyla kararı onadı. Peki, Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu? İşte detaylar...

KADİR AYDAR'A NEDEN SİYASİ YASAK GETİRİLDİ?

Adana 8. Bölge Adliye Mahkemesi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında önemli bir karar verdi. Mahkeme, Aydar'ı "tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu karar, Kadir Aydar'ın siyasi kariyeri açısından kritik bir dönemeç anlamına geliyor. Aynı zamanda, mahkeme Aydar'a siyasi yasak getirilmesine de hükmetti. Bu yasak, Aydar'ın bir süre boyunca siyasi faaliyetlerde bulunmasını ve seçilme hakkını kullanmasını engelleyecek.

Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu?

KADİR AYDAR'DAN AÇIKLAMA

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD'si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.

KADİR AYDAR KİMDİR?

Kadir Aydar, 1988 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Piri Reis Üniversitesi'nde Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı bölümünde başladı ve ardından öğrenimine Çukurova Üniversitesi'nde Yönetim, Pazarlama ve Muhasebe bölümlerinde devam etti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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