Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt

Güncelleme:
İstanbul Kadıköy'de yapılması planlanan cami projesinin yapımına onay verilmesi kararına karşı çıkan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki gösterdi. Saral, "Mesele şehircilik değil, mesele tahammülsüzlük. Cami bu milletin mabedidir; polemik konusu değil, saygı konusu olmalıdır" ifadelerini kullandı.

  • Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda sahil hattına yakın bir noktada cami inşa edilmesi planlanıyor.
  • Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, cami yapılması planlanan alana yürüme mesafesinde birden fazla tarihi caminin bulunduğunu belirtti.
  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kadıköy'de cami ihtiyacının yıllar önce dile getirildiğini ve camiye karşı çıkmanın tahammülsüzlük olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'e yapılması planlanan cami projesi iptaline ilişkin karar, mahkeme tarafından reddedilerek yapımına ilişkin onay verilmişti.

SAHİL HATTINDA İNŞA EDİLECEK

Cami, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, sahil hattına yakın bir noktada, mevcut meydan düzenlemesi içinde yer alacak şekilde planlanıyor. Projenin, bölgenin siluetine ve çevre dokusuna uyumlu olarak tasarlandığı belirtiliyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından ilgili kurumların uygulama sürecine ilişkin hazırlıklara başlaması bekleniyor. Bu kapsamda, imar ve uygulama projelerinin güncellenmesi ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanabileceği ifade ediliyor.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Kararın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kösedağı, Kadıköy'ü ilgilendiren konularda Kadıköylülerin söz sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, cami yapılması planlanan dolgu alanına yürüme mesafesinde birden fazla tarihî caminin bulunduğunu hatırlattı. Projeye ilişkin Kadıköylülerden herhangi bir görüş alınmadığını ve talep olmadığını belirten Kösedağı, cami ve yer altı otoparkı işlevlerinin Kadıköy Meydanı ve çevresinde zaten yoğun olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracağını ifade etti.

"HEP AYNI KLASİK İTİRAZLAR YAPILIYOR"

Bu itirazlarla ilgili AK Parti Milletvekili İsa Mesih Şahin, Kadıköy'de çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Kadıköy'de ne zaman bir camii yapılması gündeme gelse hep aynı klasik itirazlar yapılıyor! Bu fotoğraf karesini 9 sene önce Kadıköy İlçe Başkanlığım döneminde paylaşmıştım. O gün söylemiştim, şimdi de söylüyorum; yeni bir camii Kadıköy merkezin ihtiyacıdır, Nokta. Camilerimiz bizim kutsal mabedlerimizdir ve siyasi polemik konusu yapılması doğru değildir. Kadıköy sahiline yapılacak bir camii, İstanbul'umuzun silüetine değer ve anlam katacaktır." dedi.

SARAL: MESELE TAHAMMÜLSÜZLÜK

Bu gönderiyi alıntılayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise şu ifadeleri kullandı: "Kadıköy'de cami ihtiyacını yıllar önce dile getiren bu duruş son derece haklı ve yerindedir. Bir şehrin kimliğiyle kavga etmek, inancıyla problem yaşamak kimseye demokratlık kazandırmaz. Taksim'de camiye karşı çıkan zihniyet bugün de Kadıköy'de aynı refleksi gösteriyor. Mesele şehircilik değil, mesele tahammülsüzlük. Cami bu milletin mabedidir; polemik konusu değil, saygı konusu olmalıdır."

Yorumlar (9)

Deli Dumrul71:

ülkemizin şuanki derdi camimi, etraf camı dolu içi boş biraz gerçekçi olun artık oraya haracayacağınız parayı verin emeklilere daha hayırlı olur yada bir fabrika açın istihdam sağlayın

Mustafa Kocak:

kardes turkiyenin her tarafi heykellerle dolu chp halen heykel yapiyor

Hakikat:

Heykel yapanlarada laf etsenize !

şahabettin Ayyıldız:

Gösteriş için camı yapılmaz, Allah u teala kim alın teriyle emeği ile kendi mali durumu ile bir mescit yaparsa cennette ona benzeri bir köşk vereceğim diyor bu aynı şey değil garibanın emeklinin yetimin hakkından keserek gösteriş için camı yapılmaz elhamdülillah camiye gidiyoruz camilerin çoğu boş ısraf yapmak müslümanlık değil

Gokay Ergul:

Elhamdülillah müslümanız bir sokağın başında cami var cemaatle dolduramıyoruz ama sokağın diğer başına bir cami daha yapıyoruz Kadıköy'de bu şekilde ibadet için değil inat için yapılan bir proje olarak düşünüyorum

Trakyalı Ezelden:

Yani kısacası “kesin l.n sesinizi” diyor. Uymuyor uymuyor sayın Başkan, mezarlık üstüne ne zamandan buyana Cami yapıldı? Kalkedon aslında nekropoldu, yani ölüler şehri. Aslında bina bile kurulmaması lazım ancak şimdi aynı hatayı bizim yapmamızın yakışı kalmaz.

Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada

