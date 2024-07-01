Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kaçıncı yılı, ne zaman ilan edildi?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir ve bu sene kaçıncı yılını kutlandığı merak ediliyor. Kabotaj Bayramı neden kutlandığı ve hangi tarihte ilan edildiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabotaj Kanunu Yasası, Türkiye'nin deniz ticaretinde bağımsızlığını kazanması açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Kabotaj Bayramı nedir? Kabotaj Bayramı hangi tarihte kutlanır?

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve limanları arasında yapılan her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır.

KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Kabotaj Bayramı, Türkiye'de her sene 1 Temmuz'da kutlanan bir milli bayramdır.

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KAÇINCI YILI?

1 Temmuz 2024, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yılıdır. Bu bayram, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun yıl dönümünde kutlanmaktadır.

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırıldı ve 19 Nisan 1926'da çıkarılan 815 sayılı yasa ile Türkiye limanları arasında yalnızca Türk teknelerinin hizmet vermesi zorunlu hale getirildi. Bu yasa, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi.

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye, karasularında tam bağımsızlığını kazandı. 1935 yılından bu yana 1 Temmuz, Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor. 2007 yılında ise bu kutlamaların adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak değiştirildi ve kutlamalar bu adla devam ediyor.