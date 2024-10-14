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Kabine Toplantısı Gündemi 14 Ekim: Emekliye ve memur zammı olacak mı? Hileli gıda konusu, artan şiddet ve cinayet olayları

Kabine Toplantısı Gündemi 14 Ekim: Emekliye ve memur zammı olacak mı? Hileli gıda konusu, artan şiddet ve cinayet olayları
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Kabine Toplantısı gündemi ve saat kaçta olacağı araştırılıyor. Kabine Toplantısı 14 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecektir. Kabine Toplantısı'nın gündeminde emekliye ve memur zamları var mı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta?

Kabine Toplantısı saat kaçta ve ne zaman olacağı merak edilirken Kabine Toplantısının kararları ve gündemi araştırılıyor. Kabine Toplantısında Orta Doğu'da tırmanan gerilime geniş yer ayrılacak. Ayrıca hileli gıda konusu, artan şiddet ve cinayet olayları konu alacak. 14 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Gündemde artan şiddet ve cinayet olayları, İsrail'in saldırıları, hileli gıda, ekonomi ve terörle mücadele konuları yer alacak.

14 EKİM KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için atılması gereken adımlar, yeni infaz yasası ile ilgili çalışmalarda son durum ve 9'ncu yargı paketinde gelinen nokta kabine üyeleriyle değerlendirilecek.

HİLELİ GIDA KONUSU MASADA

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemiş, ürünlerinde sahtekârlık yapan firmaları ifşa etmişti. Kabinede tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.

GAZZE SOYKIRIMI VE LÜBNAN SALDIRISI

Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in bir yıldır uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak. İsrail geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 50 bine yakın insanı katletti, son günlerde ise Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarla katliamlarına devam ediyor. Filistin ve Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail'in durdurulması, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için izlenmesi gereken yollar masaya yatırılacak. Lübnan'a sürdürülmesi planlanan insanı yardımlarda ele alınacak.

Kabine Toplantısı Gündemi 14 Ekim: Emekliye ve memura zam var mı? Hileli gıda konusu, artan şiddet ve cinayet olayları

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ

Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör ve suç örgütlerine yönelik operasyonları da masaya yatırılacak.

DEPREM KONUTLARINDAKİ SON DURUM

Deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri ve gelinen son durum da kabinede gündeme gelecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yapılan çalışmalar hakkında kabinede bilgilendirme yapması bekleniyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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