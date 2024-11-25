Kabataş tramvay durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı neden kapalı?

Kabataş tramvay durağı neden kapalı ve Kabataş durağı saat kaçta açılacağı gündeme geliyor. 25 Kasım T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı neden kapalı, saat kaçta açılacak ve Kabataş tramvay seferleri durduruldu mu soruları merak ediliyor. Kabataş tramvay durağı saat kaçta açılacak? Detaylar haberimizdedir...

KABATAŞ TRAMVAY DURAĞI KAPALI MI?

İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrısı yapılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

KABATAŞ TRAMVAY DURAĞI NEDEN KAPALI?

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/ Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.