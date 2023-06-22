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Kaan Urgancıoğlu eşi kim? Kaan Urgancıoğlu eşi Burcu Denizer kaç yaşında, nereli? Burcu Denizer'in mesleği nedir?

Kaan Urgancıoğlu eşi kim? Kaan Urgancıoğlu eşi Burcu Denizer kaç yaşında, nereli? Burcu Denizer'in mesleği nedir?

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Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendi. Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun eşi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kaan Urgancıoğlu eşi kim? Kaan Urgancıoğlu eşi Burcu Denizer kaç yaşında, nereli? Burcu Denizer'in mesleği nedir? İşte detaylar...

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu sessiz sedasız evlendiYargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu sessiz sedasız evlendi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki "Ilgaz" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında Kaan Urgancıoğlu'nun eşi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kaan Urgancıoğlu'nun eşi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kaan Urgancıoğlu eşi kim? Kaan Urgancıoğlu eşi Burcu Denizer kaç yaşında, nereli? Burcu Denizer'in mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

KAAN URGANCIOĞLU EŞİ KİM?

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadığı Burcu Denizer ile 19 Haziran'da sessiz sedasız evlendi. Atina'da nikah masasına oturan oyuncu, sosyal medya hesabından evlendiğini duyurarak "Sürpriz" notunu yazdı.

Kaan Urgancıoğlu eşi kim? Kaan Urgancıoğlu eşi Burcu Denizer kaç yaşında, nereli? Burcu Denizer'in mesleği nedir?

Kaan Urgancıoğlu eşi kim? Kaan Urgancıoğlu eşi Burcu Denizer kaç yaşında, nereli? Burcu Denizer'in mesleği nedir?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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