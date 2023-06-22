Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki "Ilgaz" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında Kaan Urgancıoğlu'nun eşi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kaan Urgancıoğlu'nun eşi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kaan Urgancıoğlu eşi kim? Kaan Urgancıoğlu eşi Burcu Denizer kaç yaşında, nereli? Burcu Denizer'in mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

KAAN URGANCIOĞLU EŞİ KİM?

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadığı Burcu Denizer ile 19 Haziran'da sessiz sedasız evlendi. Atina'da nikah masasına oturan oyuncu, sosyal medya hesabından evlendiğini duyurarak "Sürpriz" notunu yazdı.