Jrokez öldü mü? Oğuzhan Dalgakıran ölüm nedeni belli oldu mu?

Jrokez öldü mü? sorusu, sosyal medya ve Twitch dünyasını derin bir üzüntüye boğdu. Yayın dünyasında "Jrokez" ismiyle tanınan Oğuzhan Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Ankara'nın Eryaman semtinde yaşayan ve yayıncılık kariyeriyle tanınan Dalgakıran, 12. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. "Jrokez öldü mü?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 29 yaşındaki yayıncının hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları ve takipçileri büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peki, Jrokez öldü mü? İşte "Jrokez kimdir, neden öldü?" sorularına dair tüm detaylar…

JROKEZ ÖLDÜ MÜ?

Kick platformu üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen "Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, bugün akşam saatlerinde Ankara'da henüz belirlenemeyen bir nedenle 12 kattaki evinin balkonundan düşerek hayata veda etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Oğuzhan Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Dalgakıran'ın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. Apartman görevlisi Nimettullah Arıkan, "Oğuzhan çok değerli bir komşuydu, her gördüğünde selam verirdi. İntihar edecek biri gibi görünmüyordu. Ne yaşadığını bilemeyiz" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

OĞUZHAN DALGAKIRAN KİMDİR?

"Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Bir dönem Kendine Müzisyen'in de yer aldığı "Twitch Erik Dalı" grubunda bulundu. Daha sonra yayınlarını Kick platformuna taşıdı. Jrokez, genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle tanınıyor.

