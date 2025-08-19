Jrokez kimdir? Oğuzhan Dalgakıran (Jrokez) neden vefat etti?

Jrokez ismiyle bilinen genç yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın vefatı, sosyal medyada derin üzüntü yarattı. Takipçileri tarafından paylaşılan duygusal mesajlar dikkat çekerken, genç yayıncının hayatına dair detaylar da merak edilmeye başlandı. Jrokez ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

JROKEZ - OĞUZHAN DALGAKIRAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Genç yaşta hayatını kaybeden Oğuzhan Dalgakıran, bilinen adıyla Jrokez'in, Ankara'da yaşadığı apartmanın 12. katındaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştüğü ve olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Yaşanan trajik ölüm sonrası adli tahkikat başlatılırken, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Sevenlerini yasa boğan bu acı kaybın ardından sosyal medyada birçok üzücü paylaşım yapıldı.

JROKEZ - OĞUZHAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Jrokez kullanıcı adıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran, 24 Şubat 1999 tarihinde dünyaya gelmişti ve vefat ettiğinde henüz 26 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen özellikle dijital platformlarda kendine has tarzı ve enerjisiyle geniş bir takipçi kitlesi edinmişti. Aslen Mersinli olduğu bilinen Dalgakıran, sosyal medya ve canlı yayınlar aracılığıyla tanınmış, içerikleriyle gençler arasında popüler bir isim haline gelmişti. Vefat haberi, hem hayranlarını hem de içerik üretici camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Jrokez son paylaşımında, 'Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Allah'a emanet olun.' demiş ve takipçilerine son kez bu sözlerle veda etmişti.