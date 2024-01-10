Jose Adolfo Macias Villamar 'Fito' kimdir? Ekvador'daki Fito kim, yakalandı mı?

Fito kimdir? Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Fito'nun hapishaneden kaçmasının ardından yaşanan olayları sonrası Fito lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar kimdir, kaçtı araştırılıyor. Peki, Fito kimdir? Ekvador'daki Fito kim, yakalandı mı? Detaylar...

EKVADOR'DAKİ FİTO KİMDİR?

José Adolfo Macías Villamar 30 Eylül 1979 doğumludur ve Fito takma adıyla bilinir. Ekvadorlu bir uyuşturucu kaçakçısı ve Los Choneros kartelinin şu anki lideridir. Selefi Jorge Luis Zambrano'nun öldürülmesinin ardından 2020'de liderliği üstlendi. 2011'den beri hapisteydi, daha önce hapishaneden kaçmıştı ve 2013'te kaçak olarak yaşıyordu. Ocak 2024'te tekrar hapishaneden kaçtı, Ekvador'da altmış gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine yol açtı ve 2024 Ekvador çatışmalarını başlattı.

FİTO'NUN KAÇMASI SONRASI EKVADOR'DA YAŞANANLAR

Çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını bildirmiş, bu kişilerin de son derece tehlikeli olduğunu söylemişti.

Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullanılmıştı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyeleri tarafından kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'daki açıklamasında, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.

Ekvador'da, çete mensupları tarafından kaçırılan 3 polisin operasyonla Machala kentinde kurtarıldığı bildirildi.

Ekvador polisinden yapılan açıklamada, çete üyelerince kaçırılan 3 polisin Machale kentinde düzenlenen operasyonla kurtarıldığı, diğer polisler ile gardiyanların da bırakılması için operasyonların sürdüğü bildirildi.