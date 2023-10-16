Jess Molho kimdir, kaç yaşında? Jess Molho eşi kim? Jess Molho nereli?

Jess Molho ve Demet Akalın'ın sunduğu Gel Konuşalım ilk bölümüyle ekranlara geldi. TV8 ekranlarında yayınlanacak programın sunuculuğunu yapan Jess Molho'nun hayatı araştırılmaktadır. Jess Molho kaç yaşında, evli mi merak konusu oldu. Arama motorlarında Jess Molho'nun kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Jess Molho kimdir, kaç yaşında? Jess Molho eşi kim? Jess Molho evli mi? Detaylar haberimizde...

JESS MOLHO KİMDİR?

Işık Lisesinden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirmiş, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılından beri TV sunuculuğu yapmaktadır. Sihirli Annem, Çocuklar Duymasın, Dadı, Çarli İş Başında, Yaprak Dökümü, Mahşer, Sardunya Sokak, Acayip Hikayeler, Kardeş Payı, Köstebekgiller adlı dizilerde rol almış, Oryantal Star'ın da sunuculuğunu üstlenmiştir. "Süpürrr" isimli sinema filminde başrolü paylaşmıştır. Star TV'de yayınlanan Ünlüler Sirki adlı yarışma programında da trapez üzerinde gösteri yapmak üzere yarışmacı oldu. Daha sonra FOX'ta yayımlanan Prenses Perfinya adlı dizide oynamıştır. Babası Türk Yahudisi, annesi İtalyandır ve kendisi ise çifte vatandaştır. Ünlüler Sirki'ndeki başarısından dolayı da çok sevilen Jess Molho bu programla kariyerinin dönüm noktasını yaşamıştır. 989 bölüm "Yemek Bahane" isimli sabah programını başarıyla sunmuş ve hemen ardından "Kabul Günü" isimli sabah programına başlayarak sunmuştur. Ayrıca Kanaltürk'te "Jess'le Hepsi 1 İnci" adlı "Adam Olacak Çocuk" benzeri bir programı sunmuştur. 2010-2014 yıllarında Türkmax kanalında İpek Durkal, Sena Keçeli, Turhan Alyakut ve Eyüp Kemal Sevinç ile Her Şey Tadında isimli uzun bir sabah - öğle kuşağı programı sundu ve 2014 Ocak ayında yerini Türkmax Gurme'ye bırakmasıyla program final yaptı.

JESS MOLHO HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dadı - 2000

Çarli İş Başında - 2000

Çocuklar Duymasın - 2002

Sihirli Annem (Yavuz) - 2004-2006 / 2011-2012

Yaprak Dökümü (Görkem) - 2006

Mahşer - 2007

Sardunya Sokağı (Cemil) - 2007

Memur Muzaffer (TV muhabiri) - 2008

Prenses Perfinya (Hakan) - 2008

Yahşi Cazibe (Deniz) - 2010

Acayip Hikayeler - 2012

Köstebekgiller (Fikri Güzel) - 2012

İşler Güçler - 2012

Kardeş Payı - 2014

Gorbi - 2019