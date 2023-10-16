Jess Molho kimdir, kaç yaşında? Jess Molho eşi kim? Jess Molho nereli?
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Ünlü televizyon sunucusu Jess Molho'nun hayatına dair merak edilenler gündemde. Jess Molho kimdir, kaç yaşında ve eşi kim? İşte Jess Molho hakkında bilinmesi gerekenler...
Jess Molho ve Demet Akalın'ın sunduğu Gel Konuşalım ilk bölümüyle ekranlara geldi. TV8 ekranlarında yayınlanacak programın sunuculuğunu yapan Jess Molho'nun hayatı araştırılmaktadır. Jess Molho kaç yaşında, evli mi merak konusu oldu. Arama motorlarında Jess Molho'nun kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Jess Molho kimdir, kaç yaşında? Jess Molho eşi kim? Jess Molho evli mi? Detaylar haberimizde...
JESS MOLHO KİMDİR?
Işık Lisesinden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirmiş, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılından beri TV sunuculuğu yapmaktadır. Sihirli Annem, Çocuklar Duymasın, Dadı, Çarli İş Başında, Yaprak Dökümü, Mahşer, Sardunya Sokak, Acayip Hikayeler, Kardeş Payı, Köstebekgiller adlı dizilerde rol almış, Oryantal Star'ın da sunuculuğunu üstlenmiştir. "Süpürrr" isimli sinema filminde başrolü paylaşmıştır. Star TV'de yayınlanan Ünlüler Sirki adlı yarışma programında da trapez üzerinde gösteri yapmak üzere yarışmacı oldu. Daha sonra FOX'ta yayımlanan Prenses Perfinya adlı dizide oynamıştır. Babası Türk Yahudisi, annesi İtalyandır ve kendisi ise çifte vatandaştır. Ünlüler Sirki'ndeki başarısından dolayı da çok sevilen Jess Molho bu programla kariyerinin dönüm noktasını yaşamıştır. 989 bölüm "Yemek Bahane" isimli sabah programını başarıyla sunmuş ve hemen ardından "Kabul Günü" isimli sabah programına başlayarak sunmuştur. Ayrıca Kanaltürk'te "Jess'le Hepsi 1 İnci" adlı "Adam Olacak Çocuk" benzeri bir programı sunmuştur. 2010-2014 yıllarında Türkmax kanalında İpek Durkal, Sena Keçeli, Turhan Alyakut ve Eyüp Kemal Sevinç ile Her Şey Tadında isimli uzun bir sabah - öğle kuşağı programı sundu ve 2014 Ocak ayında yerini Türkmax Gurme'ye bırakmasıyla program final yaptı.
JESS MOLHO HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Dadı - 2000
Çarli İş Başında - 2000
Çocuklar Duymasın - 2002
Sihirli Annem (Yavuz) - 2004-2006 / 2011-2012
Yaprak Dökümü (Görkem) - 2006
Mahşer - 2007
Sardunya Sokağı (Cemil) - 2007
Memur Muzaffer (TV muhabiri) - 2008
Prenses Perfinya (Hakan) - 2008
Yahşi Cazibe (Deniz) - 2010
Acayip Hikayeler - 2012
Köstebekgiller (Fikri Güzel) - 2012
İşler Güçler - 2012
Kardeş Payı - 2014
Gorbi - 2019