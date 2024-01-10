Jeffrey Epstein kimdir, ne zaman öldü? Epstein adası nerede?

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JEFFREY EPSTEIN KİMDİR?

Amerikalı finansçı, iş insanı ve pedofili suçlusu Jeffrey Epstein, 20 Ocak 1953'te Brooklyn, New York'ta doğdu ve Yahudi bir aileye mensuptu. Kariyerine öğretmen olarak başlamış, ardından bankacılık ve finans sektörüyle ilgili çeşitli işlere yönelmiştir. Gelir-gider çalışmalarıyla hızla başarı elde ederek multimilyoner unvanını kazandı. Epstein'ın uzun süre iş ve dostluk ilişkisi içinde olduğu kişiler arasında, Donald Trump, Kevin Spacey, Bill Clinton, Alan Dershowitz ve York Dükü Prens Andrew gibi dünyanın finansal, siyasi ve kültürel elit isimleri bulunmaktaydı.

Jeffrey Epstein, 2005'te ABD'nin Florida eyaletinde, 14 yaşında bir kızla cinsel ilişkiye girmek için para verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Epstein'a reşit olmayan birçok kız tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları yöneltilse de, mahkeme 2008'de Epstein'i tek bir kişiye cinsel istismardan suçlu buldu.

Milyarder, suçlu bulunmasının ardından 13 aylık bir ceza aldı.

New York savcılarının 2019'da Epstein'i fuhuş ağı oluşturmaktan suçlu bulmasının ardından, milyarder gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulundu.

JEFFREY EPSTEIN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Jeffrey Epstein, 6 Temmuz 2019'da Florida ve New York'ta küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle yöneltilen suçlamalardan dolayı tekrar tutuklandı ve 10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede, 66 yaşında yaşamına son verdi.

JEFFREY EPSTEIN ADASI NEREDE?

Epstein Adası, Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in adını taşıyan, bir dizi skandal ve hukuki sorunla ilişkilendirilen özel bir adadır. ABD Virgin Adaları'nda konumlanan bu takımada, Little Saint James ve Great Saint James adlı iki ada bulunmaktadır.