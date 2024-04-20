Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Tokat'ta 6.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Haberlercom'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Moriwaki, "Tokat'ta 6.2 büyüklüğünde deprem olabilir" açıklamasında bulundu.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Tokat'ta en büyüğü 5,6 büyüklüğünde olmak üzere art arda yaşanan depremleri yorumladı. Fayın biriktirdiği enerjinin 6,2 büyüklüğüne kadar bir deprem üretebileceğini söyleyen Moriwaki, sözlerini şöyle sürdürdü;

"6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

"Tokat'ta bu depremi bekliyorduk. 5,6 ana deprem, birkaç tane daha artçı deprem olabilir. Artçı depremler 4, 3, 2 diye küçülüyorsa sorun yok demektir. Bundan sonra 7 gibi büyük bir deprem beklemiyoruz ancak 6,2 büyüklüğünde deprem olabilir. Zamanını söylemek mümkün değil. Yakın zamanda olabilir. Bu az bir ihtimal."

Moriwaki, sözlerini artçı depremlerin azalarak süreceğini söyleyerek noktaladı.