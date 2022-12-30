Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı yapılacak. Resmi Gazetede 1680 sözleşmeli astsubay alımı için başvuru kılavuzu ve şartlar açıklandı. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde farklı birimlerinde görevlendirmek üzeri 1600 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıklamasının ardından memur adayları Jandarma ve Sahil güvenlik komutanlığının yayınladığı ilanın başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini merak ediliyor. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Detaylar haberimizde...
Adaylar, başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresiyle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet üzerinden yapabilecek.
30 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak olan başvurular, 15 Ocak 2023'e kadar devam edecek.
Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmî sitesinde yayımlanan başvuru klavuzuna göre, başvuru şartları şunlar:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya
- geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
- Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
- Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,
- Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar
- için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme
- yüklemek,
- KPSS ve ALES puan şartı aranan branşlardan Mühendis ve İkmal branşı için; 2021-2022
- yılında yapılan KPSS'den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış
- olmak ve 2018-2019-2020-221-2022 yıllarında yapılan ALES'te Eşit Ağırlık (EA) Puan Türünden
- en az 65 almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel
- Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile
- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve(j) bentleri kapsamında
- olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini almış olmak,
- YDS puanı şartı aranan İkmal (2) branşı [Uluslararası İlişkiler, Mütercim-Tercümanlık
- (İngilizce) ve Çeviri bilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi için; 2018-2019-2020-
- 2021-2022 yılında yapılan YDS/e-YDS sınavlarından en az 90 puan almış olmak