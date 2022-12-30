Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı yapılacak. Resmi Gazetede 1680 sözleşmeli astsubay alımı için başvuru kılavuzu ve şartlar açıklandı. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde farklı birimlerinde görevlendirmek üzeri 1600 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıklamasının ardından memur adayları Jandarma ve Sahil güvenlik komutanlığının yayınladığı ilanın başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini merak ediliyor. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Detaylar haberimizde...

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresiyle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet üzerinden yapabilecek.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

30 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak olan başvurular, 15 Ocak 2023'e kadar devam edecek.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmî sitesinde yayımlanan başvuru klavuzuna göre, başvuru şartları şunlar: