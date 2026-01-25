Haberler

Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı

Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dorman Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı cenazede korku dolu anlar yaşandı. Usta oyuncu İzzet Günay, cenazede fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşini çevredekiler sakinleştirdi.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

İZZET GÜNAY BAYILDI

Cenaze namazı sırasında usta oyuncu İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlarda törene katılan ünlü isimler Günay'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşi İpek Günay'ı çevredekiler sakinleştirdi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Devlet Sanatçısı unvanına sahip Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. Haldun Dormen için, kendi vasiyeti doğrultusunda bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Erdal Beşikçioğlu, Bekir Aksoy, Fırat Tanış, Gürkan Uygun, Gülben Ergen, Sibel Taşçıoğlu, Celal Şengör, Halil Ergün, Selçuk Yöntem, Şevket Çoruh, Keremcem, Azra Akın, Demet Akbağ, Halit Ergenç gibi sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

HALİT ERGENÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Halit Ergenç, töreni gözyaşları içinde sunarken, usta sanatçının 72 yıllık sanat hayatından kesitlerin yer aldığı özel video gösterimi salonda duygusal anlar yaşattı. Halit Ergenç gözyaşlarını tutamazken gösterimin ardından Haldun Dormen, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Törenin ardından Haldun Dormen'in tabutu, cenaze namazı için salondan çıkarıldı. Bu sırada Halit Ergenç'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Ergenç, tabutun arkasından uzun süre gözyaşlarıyla yürüdü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehirlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

