Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dorman Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı cenazede korku dolu anlar yaşandı. Usta oyuncu İzzet Günay, cenazede fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşini çevredekiler sakinleştirdi.
- Haldun Dormen'in cenaze töreninde İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti ve vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.
- Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehirlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.
İZZET GÜNAY BAYILDI
Cenaze namazı sırasında usta oyuncu İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlarda törene katılan ünlü isimler Günay'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşi İpek Günay'ı çevredekiler sakinleştirdi.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Devlet Sanatçısı unvanına sahip Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. Haldun Dormen için, kendi vasiyeti doğrultusunda bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Erdal Beşikçioğlu, Bekir Aksoy, Fırat Tanış, Gürkan Uygun, Gülben Ergen, Sibel Taşçıoğlu, Celal Şengör, Halil Ergün, Selçuk Yöntem, Şevket Çoruh, Keremcem, Azra Akın, Demet Akbağ, Halit Ergenç gibi sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
HALİT ERGENÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Halit Ergenç, töreni gözyaşları içinde sunarken, usta sanatçının 72 yıllık sanat hayatından kesitlerin yer aldığı özel video gösterimi salonda duygusal anlar yaşattı. Halit Ergenç gözyaşlarını tutamazken gösterimin ardından Haldun Dormen, dakikalarca ayakta alkışlandı.
Törenin ardından Haldun Dormen'in tabutu, cenaze namazı için salondan çıkarıldı. Bu sırada Halit Ergenç'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Ergenç, tabutun arkasından uzun süre gözyaşlarıyla yürüdü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehirlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.