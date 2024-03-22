İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
22 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|KIZILAY
|22.03.2024 saat 19:15ile 20:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA İLÇESİ KIZILAY MAHALLESİ 735 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI SEBEBİYLE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. BU KESİNTİDEN KIZILAY MAHALLESİ BİR KISMI ETKİLECEKTİR
|FOÇA
|İSMETPAŞA
|22.03.2024 saat 10:15ile 12:30 arasındayaklaşık 2 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE,
|KONAK
|26 AĞUSTOS, YAVUZ SELİM, ULUBATLI, ZEYBEK, HUZUR, MEHMET AKİF
|22.03.2024 saat 14:00ile 19:30 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|PİRİREİS CADDESİ İÇİ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|MENEMEN
|KIR
|22.03.2024 saat 11:30ile 14:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE (EMİRALEM)
|ÖDEMİŞ
|GÖLCÜK
|22.03.2024 saat 16:00ile 20:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GÖLCÜL ( ÖRSELLİ MEVKİ ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|21.03.2024 saat 11:00ile 23:50 arasındayaklaşık 12 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ESKİ ORHANLI VE ÇEVRESİNE ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|SELÇUK
|ŞİRİNCE
|21.03.2024 saat 15:15ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ana boru calışması