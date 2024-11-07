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İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Kasım Ödemiş, Menemen, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Kasım Ödemiş, Menemen, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İZSU Ödemiş, Menemen, Karabağlar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Kasım Ödemiş, Menemen, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

  • ÖDEMİŞ ÇOBANLAR, BIÇAKÇI, KONAKLI, OVAKENT, MESCİTLİ, BOZCAYAKA, KURUCUOVA, OVACIK, GÖLCÜK, OĞUZLAR, MURSALLI, DOLAYLAR
  • 07.11.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
  • Elektrik Arızası
  • GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇOBANLAR, BIÇAKÇI, KONAKLI, OVAKENT, MESCİTLİ, BOZCAYAKA, KURUCUOVA, OVACIK, TEKKE, YILANLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, GÖLCÜK, MURSALLI, BAYIRLI, KEMENLER, PİRİNÇÇİ VE OĞUZLAR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
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