Üye Girişi
Haberler

İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Eylül Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Eylül Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 26 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BERGAMA, MENEMEN, SELÇUK SU KESİNTİSİ

İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Eylül Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Bergama Selçuk İzmir

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Şehitkamil 25-26 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Eylül Çarşamba Leyla 3. bölüm NOW TV Leyla SON bölüm izle! CANLI maç izle! (GALATASARAY PAOK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir? 26 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Boğa, İkizler, Kova burcu yorumu! 26 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 25. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });