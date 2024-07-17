İznik Gölü nerede? İznik Gölü hangi şehirde, nereye bağlı?

İznik Gölü nerede? İznik Gölü hangi şehirde, nereye bağlı? İznik Gölü nereye yakın? İznik Gölü doğası ve tabiatı ile uğrak noktalardan biri. İznik Gölü nerede sorusunun cevabı detaylarıyla haberimizde…

İZNİK GÖLÜ NEREDE?

İznik Gölü Türkiye'nin 5. Büyük gölü olarak biliniyor. Asya Kıtası'nda yer alan İznik Gölü Türkiye'nin Bursa ili sınırları içerisinde yer alıyor. Bursa'nın İznik ilçesi sınırlarında yer alan İznik Gölü, İznik ve Orhangazi ilçeleri arasındadır. İsmini ise İznik ilçesinden almaktadır.

İZNİK GÖLÜ NEREYE YAKIN?

İznik gölü Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'a oldukça yakındır. Bu özelliği ile seyahatlerde sıklıkla tercih edilen yerlerden birisidir. İznik İstanbul'a 190, Sakarya'ya 85, Kocaeli'ne 105 ve Bursa il merkezine ise 75 kilometre uzaklıktadır.