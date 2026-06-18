Haberler

İzmir'de pazarda izinsiz tezgah açmaya kalkan şahıs zabıtaya saldırdı

İzmir'de pazarda izinsiz tezgah açmaya kalkan şahıs zabıtaya saldırdı Haber Videosunu İzle
İzmir'de pazarda izinsiz tezgah açmaya kalkan şahıs zabıtaya saldırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda yaşanan olay pes dedirtti. İzinsiz şekilde tezgâh açmak isteyen bir kişi, kendisini uyaran zabıta ekiplerine saldırdı. Eline geçirdiği sebze kasasıyla bir zabıta memurunu başından yaralayan şüpheli, daha sonra kendi ürünlerini yere dökerek zabıtanın zarar verdiğini öne sürdü. Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri ise olayın seyrini değiştirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda yaşanan olay, hem pazarcıları hem de vatandaşları şaşkına çevirdi. İddiaya göre izinsiz şekilde tezgâh açmak isteyen bir kişi, kendisini uyaran zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında bir zabıta memuru başından yaralanırken, olayın ardından ortaya çıkan görüntüler ve tanık ifadeleri şüphelinin iddialarını boşa çıkardı.

OLAYLAR ZABITANIN MÜDAHALESİ İLE BAŞLADI 

Torbalı'da kurulan Perşembe Pazarı'nda meydana gelen olayda, pazar yerinde satış yapma izni bulunmayan bir kişi, başka bir esnafa ait alanda tezgâh açmak istedi. Durumu fark eden zabıta ekipleri, şahsı kurallara uyması ve tezgâhını kaldırması konusunda uyardı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre yapılan uyarılara hakaretlerle karşılık veren şüpheli, zabıta ekiplerinin ikazlarını dikkate almadı. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, eline geçirdiği sebze kasasıyla zabıta memurlarına saldırdı.

Saldırı sırasında bir zabıta memuru başına aldığı darbeyle yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan memur daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından darp raporu alan zabıta memurunun şüpheli hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.

KENDİ ÜRÜNLERİNİ DÖKÜP ZABITAYI SUÇLADI

Olayın ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Şüphelinin kendi tezgâhındaki ürünleri yere dökerek zabıta ekiplerinin mallarına zarar verdiğini iddia ettiği öne sürüldü.

Ancak güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde ürünleri yere döken kişinin bizzat şüphelinin kendisi olduğu tespit edildi.

BELEDİYE DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan saldırının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Torbalı Belediyesi'nin de kamu görevlisine yönelik saldırı nedeniyle hukuki sürece dahil olduğu ve suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, kamu görevlisine yönelik şiddet olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve yasal sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık

ABD'den piyasalara rahat nefes aldıracak açıklama: Tamamen kaldırdık
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada 'KKTC' detayı

Ankara'dan dünyaya net mesaj: Orada oldubittiye izin vermeyiz
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler

Bu sözleri İsmail Kartal'ı kızdırır!
Beşiktaş'tan Andre Onana'ya kanca

Onana'yı ezeli rakip istiyor!
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı

İşitme kaybı şikayetiyle gitti, kulağından çıkana doktor bile şaşırdı!
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar

Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş

Aziz Yıldırım'dan istediği Türk isim ortaya çıktı! İpler orada kopmuş