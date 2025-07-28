Bornova'nın Gökdere Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına kadar yayıldı. İzmir yangını kontrol altına alındı mı? sorusuna ise net bir yanıt henüz verilmedi; çünkü ekiplerin müdahalesi hem havadan hem karadan yoğun şekilde devam ediyor. Yangının başladığı Gökdere bölgesine sevk edilen ekipler, yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda çalışıyor. Peki, İzmir yangını kontrol altına alındı mı? İzmir Seferihisar yangınında son gelişmeler!

İZMİR YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangının, Buca ilçesi sınırlarına kadar ilerlemesi, durumu daha kritik hale getirdi.

İZMİR ORMAN YANGINI SON DURUM NE?

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, tüm ekipman ve insan gücünü seferber etmiş durumda. 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer bölgeye yönlendirildi. Havanın sıcak, nem oranının düşük ve rüzgarın kuvvetli olması söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Öte yandan; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde ülkemizdeki orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Bursa'nın Kestel ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirerek, şunları söyledi:

"Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Özellikle hava sıcaklıklarının çok aşırı yüksek olduğu bu günlerde tedbiri elden bırakmayacağız. Risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek. Karabük Safranbolu'daki yangının enerjisi büyük ölçüde düşürülmüştü. Alan gayet iyi durumda. Şu anda arkadaşlarımız belirli bölgelerde zaman zaman sıcaklığa bağlı olarak küçük tütmeler var, buralara odaklanmış vaziyetteler. Hiçbir noktayı gözden kaçırmadan hızlıca müdahale ederek, bir yandan da soğuta çalışmalarına devam ederek alan hakimiyetine devam ediyorlar. Tamamen kontrol altıda diyebileceğimiz, riskin sıfırlandığı alanda da bunu yine çok kıymetli vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız. Hali hazırda bu yangında bir uçak ve 16 helikopter, ağırlıklı soğutma çalışmaları olmak üzere ulaşılamayan yerlerdeki küçük tütmelere müdahil oluyorlar. Önümüzdeki saatlerde bu yangınımızla ilgili iyi haber verebileceğimizi söyleyebilirim."