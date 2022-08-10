Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İzmir Tınaztepe Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Türkiye'nin İzmir şehrinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 18 Mayıs 2018'de kurulan üniversite, sağlık bilimleri alanında eğitim vermektedir.

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İzmir Tınaztepe Üniversitesi bölgesinde hizmet veren sağlık alanında tematik bir üniversite niteliğine sahip tek üniversitedir.

Üniversitemiz bir kampüs üniversitesi olacak olup bölgenin ve ülkenin gelişimine doğrudan hizmet edecektir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 102 dönümlük kampüs alanı üzerine inşa edilmiştir.

Üniversite kampüsümüz içerisinde, 14 tane eğitim binası, iki tane eğitim ve araştırma hastanesi, öğrenci yurtları ve çok sayıda sosyal tesisi inşa edilmesi amaçlamaktadır.

Üniversitemizde 5 sene içerisinde toplamda 8000 öğrenciye eğitim verilerek, bölgenin ve ülkenin gelişimine doğrudan katkı sağlayan bir kampüs üniversitesi olarak kurulmuştur.

Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve yapılanma süreçlerinde hami kuruluşu, İzmir'in en büyük sağlık grubu olan Tınaztepe Sağlık Grubu'nun tüm imkanlarından yararlanacak, sağlık grubunun 20 seneyi aşkın süredir oluşturduğu bilgi birikimini ve tecrübeyi nitelikli bilgi kaynağı olarak bölgesine ve öğrencilerine aktaracaktır. Tınaztepe Sağlık Grubu'nun bünyesinde barındırdığı dört hastanesi de öğrencilerin eğitim süreçlerinde kullanılacaktır.

Kendi araştırma uygulama hastanelerini, preklinik sonrası eğitime hazır hale getirecek olan İzmir Tınaztepe Üniversitesi, bir afiliasyon ihtiyacı duymayacaktır.