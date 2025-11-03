İzmir su kesintisi! İZSU 3-4 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

GAZİEMİR - FATİH MAHALLESİ

3 Kasım 2025 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Çamlık Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

KARŞIYAKA - BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ

3 Kasım 2025 tarihinde saat 18.30 ile 19.30 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Branşman arızası

Açıklama: Berin Taşan No: 50 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur. Rüştü Şardağ ve Latife Hanım kavşağı sayaç kapatılmıştır.

KİRAZ - KIRKÖY MAHALLESİ

3 Kasım 2025 tarihinde saat 11.30 ile 15.30 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Pompa arızası

Açıklama: Kırköy Mahallesi'ni besleyen hidroforun arızalanması nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.

MENDERES - ÇİLEME MAHALLESİ

3 Kasım 2025 tarihinde saat 10.40 ile 17.40 arasında yaklaşık yedi saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Çileme Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir. Arıza giderildikten sonra su sağlıklı bir şekilde verilmeye başlanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

MENDERES - ALTINTEPE, ATA, BARBAROS, CÜNEYTBEY, DEREKÖY, GÖLCÜKLER, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET, KASIMPAŞA, KEMALPAŞA, MİTHATPAŞA MAHALLELERİ

19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Diğer (planlı kesinti)

Açıklama: Baraj hattına bağlı olan mahallelerde ve Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

URLA - ATATÜRK VE KALABAK MAHALLELERİ

3 Kasım 2025 tarihinde saat 17.50 ile 19.50 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Atatürk ve Kalabak mahalleleri, adres kavşağına kadar etkilenmektedir. Arızanın tamiratı sürmektedir.

URLA - TORASAN MAHALLESİ

3 Kasım 2025 tarihinde saat 13.56 ile 20.00 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızasından dolayı Kemal Ertan Caddesi civarında sular kesiktir.