İzmir su kesintisi! İZSU 3-4 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
GAZİEMİR - FATİH MAHALLESİ
3 Kasım 2025 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Çamlık Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
KARŞIYAKA - BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ
3 Kasım 2025 tarihinde saat 18.30 ile 19.30 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Branşman arızası
Açıklama: Berin Taşan No: 50 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur. Rüştü Şardağ ve Latife Hanım kavşağı sayaç kapatılmıştır.
KİRAZ - KIRKÖY MAHALLESİ
3 Kasım 2025 tarihinde saat 11.30 ile 15.30 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Pompa arızası
Açıklama: Kırköy Mahallesi'ni besleyen hidroforun arızalanması nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.
MENDERES - ÇİLEME MAHALLESİ
3 Kasım 2025 tarihinde saat 10.40 ile 17.40 arasında yaklaşık yedi saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Çileme Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir. Arıza giderildikten sonra su sağlıklı bir şekilde verilmeye başlanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
MENDERES - ALTINTEPE, ATA, BARBAROS, CÜNEYTBEY, DEREKÖY, GÖLCÜKLER, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET, KASIMPAŞA, KEMALPAŞA, MİTHATPAŞA MAHALLELERİ
19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Diğer (planlı kesinti)
Açıklama: Baraj hattına bağlı olan mahallelerde ve Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır.
URLA - ATATÜRK VE KALABAK MAHALLELERİ
3 Kasım 2025 tarihinde saat 17.50 ile 19.50 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Atatürk ve Kalabak mahalleleri, adres kavşağına kadar etkilenmektedir. Arızanın tamiratı sürmektedir.
URLA - TORASAN MAHALLESİ
3 Kasım 2025 tarihinde saat 13.56 ile 20.00 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Ana boru arızasından dolayı Kemal Ertan Caddesi civarında sular kesiktir.