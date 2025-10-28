Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 28-29 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 28-29 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 28 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa – Yeni Mahallesi

28 Ekim 2025 tarihinde saat 14.24 ile 18.24 arasında, yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Yeni Mahallesi'ne su verilememektedir.

Bergama – Fatih ve Maltepe Mahalleleri

27 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Fatih ve Maltepe Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.

Bergama – Fevzipaşa Mahallesi

27 Ekim 2025 tarihinde saat 07.00 ile 10.00 arasında, yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova – Yeşilçam Mahallesi

27 Ekim 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni: Elektrik arızası.

Açıklama: GDZ Elektrik'te meydana gelen arıza nedeniyle elektrik kesilmiş, pompalar devre dışı kalmıştır.

Çiğli – Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü Mahalleleri

28 Ekim 2025 tarihinde saat 07.40 ile 15.40 arasında, yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni: Branşman arızası.

Açıklama: 30 Ağustos Caddesi No: 4 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunlu olmuştur. 30 Ağustos ve Dostluk Kavşağı hattındaki sayaç kapatılmıştır.

Gaziemir – Fatih, Hürriyet ve Menderes Mahalleleri

28 Ekim 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Atatürk Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Gaziemir – Aktepe Mahallesi

28 Ekim 2025 tarihinde saat 13.20 ile 17.20 arasında, yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Şehit Süleyman Ergin Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Kemalpaşa – Ören Egemen ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahalleleri

28 Ekim 2025 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında, yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Konak – Akırcalı, Güney, Hasan Özdemir, Kocakapı, Küçükada, Lale, Vezirağa, Yenidoğan, Yeşildere ve 19 Mayıs Mahalleleri

28 Ekim 2025 tarihinde saat 13.40 ile 17.40 arasında, yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: 1196 Sokak No: 36 önünde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları alarmda! Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.