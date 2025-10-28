İzmir su kesintisi! İZSU 28-29 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa – Yeni Mahallesi

28 Ekim 2025 tarihinde saat 14.24 ile 18.24 arasında, yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Yeni Mahallesi'ne su verilememektedir.

Bergama – Fatih ve Maltepe Mahalleleri

27 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Fatih ve Maltepe Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.

Bergama – Fevzipaşa Mahallesi

27 Ekim 2025 tarihinde saat 07.00 ile 10.00 arasında, yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova – Yeşilçam Mahallesi

27 Ekim 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni: Elektrik arızası.

Açıklama: GDZ Elektrik'te meydana gelen arıza nedeniyle elektrik kesilmiş, pompalar devre dışı kalmıştır.

Çiğli – Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü Mahalleleri

28 Ekim 2025 tarihinde saat 07.40 ile 15.40 arasında, yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni: Branşman arızası.

Açıklama: 30 Ağustos Caddesi No: 4 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunlu olmuştur. 30 Ağustos ve Dostluk Kavşağı hattındaki sayaç kapatılmıştır.

Gaziemir – Fatih, Hürriyet ve Menderes Mahalleleri

28 Ekim 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Atatürk Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Gaziemir – Aktepe Mahallesi

28 Ekim 2025 tarihinde saat 13.20 ile 17.20 arasında, yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Şehit Süleyman Ergin Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Kemalpaşa – Ören Egemen ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahalleleri

28 Ekim 2025 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında, yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Konak – Akırcalı, Güney, Hasan Özdemir, Kocakapı, Küçükada, Lale, Vezirağa, Yenidoğan, Yeşildere ve 19 Mayıs Mahalleleri

28 Ekim 2025 tarihinde saat 13.40 ile 17.40 arasında, yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: 1196 Sokak No: 36 önünde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.