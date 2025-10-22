İzmir su kesintisi! İZSU 22-23 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa:

Atatürk, Kurtuluş, Örnekent, Siteler ve Yeni mahallelerinde 22 Ekim 2025 günü saat 14.49 ile 19.54 arasında yaklaşık beş saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Gediz kaynaklı elektrik arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Bayraklı:

Adalet, Alpaslan, Bayraklı, Çiçek ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde 22 Ekim 2025 günü saat 11.30 ile 18.30 arasında yaklaşık yedi saat sürecek bir su kesintisi olacaktır. Kesinti, 1649 ile Zeki Yavaş kavşağında yapılan boru deplasman çalışması nedeniyle uygulanmaktadır.

Bergama:

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 21 Ekim 2025 günü saat 09.00 ile 11.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Buca:

Hürriyet ve İnkılap mahallelerinde 22 Ekim 2025 günü saat 17.04 ile 19.06 arasında yaklaşık iki saat sürecek bir su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle gerçekleşmektedir.

Çiğli:

Atatürk, Esentepe ve Evka-5 mahallelerinde 22 Ekim 2025 günü saat 17.10 ile 18.10 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, Ahmet Yesevi ile 8929 sokak kavşağında meydana gelen branşman arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Karabağlar:

Barış, Bozyaka, Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Günaltay, Sarıyer, Sevgi, Uğur Mumcu ve Yunus Emre mahallelerinde 22 Ekim 2025 günü saat 16.35 ile 18.35 arasında yaklaşık iki saat sürecek bir su kesintisi olacaktır. Kesinti, 5714/42 Sokak No: 5 adresindeki ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menderes:

Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa mahallelerinde 19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında yaklaşık altı saat planlı su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, baraj hattına bağlı mahalleler ve Menderes merkezde gerçekleştirilecektir.

Ödemiş:

Ortaköy Mahallesi'nde 22 Ekim 2025 günü saat 10.03 ile 14.03 arasında yaklaşık dört saat sürecek bir su kesintisi olacaktır. Kesinti, müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.