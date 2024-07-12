İzmir Konak, Alsancak, Bayraklı elektrik kesintisi! 12 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, ne kadar sürecek?
İzmir'in Konak, Alsancak ve Bayraklı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintinin nedeni ve ne kadar süreceği hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, İzmir'de elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, ne kadar sürecek? İşte İzmir Konak, Alsancak, Bayraklı elektrik kesintisi listesi!
İzmir Konak, Bayraklı, Alsancak elektrik kesintisi! İzmir'in Konak, Alsancak ve Bayraklı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintinin nedeni ve ne kadar süreceği hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, İzmir'de elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, ne kadar sürecek? İşte İzmir Konak, Alsancak, Bayraklı elektrik kesintisi listesi haberimizde...
İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir'de Konak ve Bayraklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti ID : 3120220
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI / İZMİR
Çay ( Şehit Hakan Uysal Cd. 2107. Sk. 2106. Sk. 2104. Sk. )
---
Kesinti ID : 3120221
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI / İZMİR
Çay ( Şehit Hakan Uysal Cd. )
---
Kesinti ID : 3120250
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( Ankara 284/1 284/2. Sk. 286/1. Sk. 284. sk. )
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti ID : 3120136
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Çınarlı ( 1583/1. Sk. Ankara Asfaltı )
---
Kesinti ID : 3122354
Saat : 0:15 - 0:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Ferahlı ( 3423/1. Sk. )
Yeşildere ( 1038. Sk. )
Yenidoğan ( 2229. Sk. 2228. Sk. 2227. Sk. 2226. Sk. 2225. Sk. 1139. Sk. )
Ulubatlı ( Toros Cd. Kılıç Reis Cd. Adalet Cd. 3449. Sk. 3430. Sk. 2763. Sk. 2762. Sk. 2758. Sk. 2757. Sk. 2756. Sk. 2755. Sk. 2754. Sk. 2753. Sk. 2751. Sk. 2749. Sk. 2748. Sk. 2747. Sk. 2746. Sk. 2745. Sk. 2744. Sk. 2743. Sk. 2742. Sk. 2741. Sk. 2740/1. Sk. 2740. Sk. 2709. Sk. 2705. Sk. 2704. Sk. )
Mehtap ( 3660. Sk. 3643. Sk. 3641. Sk. 3640. Sk. 3638. Sk. 3637. Sk. 3636. Sk. )