İzmir Konak, Alsancak, Bayraklı elektrik kesintisi! 12 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, ne kadar sürecek?

İzmir Konak, Bayraklı, Alsancak elektrik kesintisi! İzmir'in Konak, Alsancak ve Bayraklı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintinin nedeni ve ne kadar süreceği hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, İzmir'de elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, ne kadar sürecek? İşte İzmir Konak, Alsancak, Bayraklı elektrik kesintisi listesi haberimizde...

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir'de Konak ve Bayraklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti ID : 3120220

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYRAKLI / İZMİR

Çay ( Şehit Hakan Uysal Cd. 2107. Sk. 2106. Sk. 2104. Sk. )

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Kesinti ID : 3120221

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYRAKLI / İZMİR

Çay ( Şehit Hakan Uysal Cd. )

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Kesinti ID : 3120250

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu ( Ankara 284/1 284/2. Sk. 286/1. Sk. 284. sk. )

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti ID : 3120136

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Çınarlı ( 1583/1. Sk. Ankara Asfaltı )

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Kesinti ID : 3122354

Saat : 0:15 - 0:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Ferahlı ( 3423/1. Sk. )

Yeşildere ( 1038. Sk. )

Yenidoğan ( 2229. Sk. 2228. Sk. 2227. Sk. 2226. Sk. 2225. Sk. 1139. Sk. )

Ulubatlı ( Toros Cd. Kılıç Reis Cd. Adalet Cd. 3449. Sk. 3430. Sk. 2763. Sk. 2762. Sk. 2758. Sk. 2757. Sk. 2756. Sk. 2755. Sk. 2754. Sk. 2753. Sk. 2751. Sk. 2749. Sk. 2748. Sk. 2747. Sk. 2746. Sk. 2745. Sk. 2744. Sk. 2743. Sk. 2742. Sk. 2741. Sk. 2740/1. Sk. 2740. Sk. 2709. Sk. 2705. Sk. 2704. Sk. )

Mehtap ( 3660. Sk. 3643. Sk. 3641. Sk. 3640. Sk. 3638. Sk. 3637. Sk. 3636. Sk. )