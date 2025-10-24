İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Kesinti ID: 3516120

İlçe: Bergama / İzmir

Bölge: Fatih Mahallesi (Aliağa - Dikili - Bergama Yolu)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 24 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 12.00

Kesinti ID: 3518034

İlçe: Karabağlar / İzmir

Bölge: Vatan Mahallesi (9136, 9166, 9138, 9132, 9130, 9105, 9090, 9087 sokaklar ve Faruk Akar Karasu Caddesi)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 24 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 13.00

Kesinti ID: 3518039

İlçe: Buca / İzmir

Bölge: Kuruçeşme Mahallesi (Ahmet Piriştina Caddesi, 203/42, 203/40, 203/28 sokaklar ve Çocuk Parkı iç yolu)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 24 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti ID: 3518045

İlçe: Karabağlar / İzmir

Bölge:

Cennetoğlu Mahallesi (5741, 5695, 5696, 5696/2, 5697, 5741/6, 5741/7 sokaklar ve Şehit Er Hüseyin Kaya Sokak)

Çalıkuşu Mahallesi (3168, 3284 sokaklar ve Coşkun Kale Sokak)

Sarıyer Mahallesi (5675, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5687, 5690, 5718 sokaklar ile 5714/22–31 arası sokaklar ve Coşkun Kale bölgesi)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 24 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 12.00 – 13.00

Kesinti ID: 3518048

İlçe: Bornova / İzmir

Bölge: Naldöken Mahallesi (Ankara Caddesi), Doğanlar Mahallesi (1406, 1420/1 sokaklar)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 24 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 12.00

Kesinti ID: 3518142

İlçe: Kemalpaşa / İzmir

Bölge: Soğukpınar Mahallesi (İnönü Caddesi, 294, 296, 297, 297/1, 286 sokaklar, Armutlu Caddesi, Armutlu 332/2, 332, 326, 303, 300, 299, 292 sokaklar)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 24 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 12.00

Kesinti ID: 3518188

İlçe: Gaziemir / İzmir

Bölge: Irmak Mahallesi (93, 38/38, 38/27, 38/26, 38/23, 38/2 sokaklar)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 24 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti ID: 3518217

İlçe: Tire / İzmir

Bölge: Cambazlı Mahallesi (Halil Bahçeli, Bozuk Bahçe Sokak, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Cambazlı Köyü)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 24 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti ID: 3518220

İlçe: Tire / İzmir

Bölge: Cambazlı Mahallesi (Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Patika Yol)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 24 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00