İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 24 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek.
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Kesinti ID: 3516120
İlçe: Bergama / İzmir
Bölge: Fatih Mahallesi (Aliağa - Dikili - Bergama Yolu)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 24 Ekim 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 12.00
Kesinti ID: 3518034
İlçe: Karabağlar / İzmir
Bölge: Vatan Mahallesi (9136, 9166, 9138, 9132, 9130, 9105, 9090, 9087 sokaklar ve Faruk Akar Karasu Caddesi)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 24 Ekim 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 13.00
Kesinti ID: 3518039
İlçe: Buca / İzmir
Bölge: Kuruçeşme Mahallesi (Ahmet Piriştina Caddesi, 203/42, 203/40, 203/28 sokaklar ve Çocuk Parkı iç yolu)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 24 Ekim 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti ID: 3518045
İlçe: Karabağlar / İzmir
Bölge:
Cennetoğlu Mahallesi (5741, 5695, 5696, 5696/2, 5697, 5741/6, 5741/7 sokaklar ve Şehit Er Hüseyin Kaya Sokak)
Çalıkuşu Mahallesi (3168, 3284 sokaklar ve Coşkun Kale Sokak)
Sarıyer Mahallesi (5675, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5687, 5690, 5718 sokaklar ile 5714/22–31 arası sokaklar ve Coşkun Kale bölgesi)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 24 Ekim 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 12.00 – 13.00
Kesinti ID: 3518048
İlçe: Bornova / İzmir
Bölge: Naldöken Mahallesi (Ankara Caddesi), Doğanlar Mahallesi (1406, 1420/1 sokaklar)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 24 Ekim 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 12.00
Kesinti ID: 3518142
İlçe: Kemalpaşa / İzmir
Bölge: Soğukpınar Mahallesi (İnönü Caddesi, 294, 296, 297, 297/1, 286 sokaklar, Armutlu Caddesi, Armutlu 332/2, 332, 326, 303, 300, 299, 292 sokaklar)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 24 Ekim 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 12.00
Kesinti ID: 3518188
İlçe: Gaziemir / İzmir
Bölge: Irmak Mahallesi (93, 38/38, 38/27, 38/26, 38/23, 38/2 sokaklar)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 24 Ekim 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti ID: 3518217
İlçe: Tire / İzmir
Bölge: Cambazlı Mahallesi (Halil Bahçeli, Bozuk Bahçe Sokak, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Cambazlı Köyü)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 24 Ekim 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti ID: 3518220
İlçe: Tire / İzmir
Bölge: Cambazlı Mahallesi (Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Patika Yol)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 24 Ekim 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00