İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 16 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 16 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 16 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Karşıyaka
Kesinti ID: 3508558
Mahalleler: Bahçelievler (Orhan Şaik Gökyay), Bahriye Üçok (Atatürk Bulvarı, Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı, Şehit Yüzbaşı Hüseyin Olgun Sokak), Bahariye (1838. Sokak, Orhan Şaik Gökyay Caddesi, Zübeyde Hanım)
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 16.00
Durum: Planlı kesinti
Tire
Kesinti ID: 3508632
Mahalleler: Büyükkömürcü (Büyükkömürcü-Dündarlı Yolu), Dündarlı, Küçükkömürcü
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 02.00 - 02.30
Durum: Planlı kesinti
Konak
Kesinti ID: 3510267
Mahalleler:
Murat Reis: 255/1, 255, 251, 247, 246, 245, 244, 242, 240, 233, Şehit Ceysu Ceylan, 232, 231, 230, 229, 227, 223, 201, 199, 184, 183, 156, 258, 255/3, 255/2 Sokaklar
Piri Reis: 285/1, 285, 271, 269/5, 269/4, 285/2, 269/2, 269/1, 269, 249, 200, 298, 324 Sokaklar, Piri Reis Parkı iç yolu, İnönü Caddesi
Arap Hasan: 235, 235/1, 236, 237, 238, 239, 252, 259, 260, 261, 264 Sokaklar, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Tanju Okan Parkı iç yolu, İnönü, Şehit Ceysu Ceylan
Bahçelievler: 326, 327, 328, 502/2 Sokaklar
Çankaya: 137, 136, 131 Sokaklar
Kılıç Reis: 329. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 17.00
Durum: Planlı kesinti
Bornova
Kesinti ID: 3510268
Mahalleler: Kurudere (Doğa Sokak, Kartal Kurudere Caddesi), Karaçam (İstanbul Otoyolu Caddesi), Beşyol (Çelik, Çavdar, Yamaç, Sarnıç, Sardunya, Burçak, Buket, Beşyol, Badem Sokaklar), Sarnıçköy (Akyar, Filiz, Kordelya), Yakaköy (Özbek Caddesi ve Sokakları, 10751/2 Sokak)
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 17.00
Durum: Planlı kesinti
Kesinti ID: 3510271
Mahalle: Karaçam
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 16.00
Durum: Planlı kesinti