İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 16 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Karşıyaka

Kesinti ID: 3508558

Mahalleler: Bahçelievler (Orhan Şaik Gökyay), Bahriye Üçok (Atatürk Bulvarı, Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı, Şehit Yüzbaşı Hüseyin Olgun Sokak), Bahariye (1838. Sokak, Orhan Şaik Gökyay Caddesi, Zübeyde Hanım)

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 16.00

Durum: Planlı kesinti

Tire

Kesinti ID: 3508632

Mahalleler: Büyükkömürcü (Büyükkömürcü-Dündarlı Yolu), Dündarlı, Küçükkömürcü

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 02.00 - 02.30

Durum: Planlı kesinti

Konak

Kesinti ID: 3510267

Mahalleler:

Murat Reis: 255/1, 255, 251, 247, 246, 245, 244, 242, 240, 233, Şehit Ceysu Ceylan, 232, 231, 230, 229, 227, 223, 201, 199, 184, 183, 156, 258, 255/3, 255/2 Sokaklar

Piri Reis: 285/1, 285, 271, 269/5, 269/4, 285/2, 269/2, 269/1, 269, 249, 200, 298, 324 Sokaklar, Piri Reis Parkı iç yolu, İnönü Caddesi

Arap Hasan: 235, 235/1, 236, 237, 238, 239, 252, 259, 260, 261, 264 Sokaklar, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Tanju Okan Parkı iç yolu, İnönü, Şehit Ceysu Ceylan

Bahçelievler: 326, 327, 328, 502/2 Sokaklar

Çankaya: 137, 136, 131 Sokaklar

Kılıç Reis: 329. Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 17.00

Durum: Planlı kesinti

Bornova

Kesinti ID: 3510268

Mahalleler: Kurudere (Doğa Sokak, Kartal Kurudere Caddesi), Karaçam (İstanbul Otoyolu Caddesi), Beşyol (Çelik, Çavdar, Yamaç, Sarnıç, Sardunya, Burçak, Buket, Beşyol, Badem Sokaklar), Sarnıçköy (Akyar, Filiz, Kordelya), Yakaköy (Özbek Caddesi ve Sokakları, 10751/2 Sokak)

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 17.00

Durum: Planlı kesinti

Kesinti ID: 3510271

Mahalle: Karaçam

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 16.00

Durum: Planlı kesinti