İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir?

Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

AYIBALIĞI KOYU NEREDE?

Turkuaz renkli suyuyla İzmir'in en mavi köşelerinden biri olan bu koy, oldukça serin suyuyla dikkat çekiyor. Burada Alya ve Seal Beach gibi işletmeler bulunuyor. Koyun tadını çıkarmak için en güzel zamanlardan biri Eylül ayıdır.

AYIBALIĞI KOYUNA NASIL GİDİLİR?

Ayıbalığı Koyu, İzmir ilinin Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan beldesinde yer alan en temiz plajlardan biridir. Adını foklardan ve Ayı balıklarından alan bu koyda, bu canlıların üreme alanları da bulunmaktadır. Ayıbalığı Koyu'na ulaşım oldukça kolaydır.

Ayıbalığı koyuna ulaşım oldukça kolaydır. Mordoğan beldesinden toplu taşıma araçlarıyla koya ulaşmak mümkündür.

İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?