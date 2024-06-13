İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir?
İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir? Yaz tatillerinin uğrak noktası İzmir'de gidilebilecek en iyi plajlar araştırılıyor. İzmir'in en temiz, en iyi plajları merak ediliyor.
Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…
AYIBALIĞI KOYU NEREDE?
Turkuaz renkli suyuyla İzmir'in en mavi köşelerinden biri olan bu koy, oldukça serin suyuyla dikkat çekiyor. Burada Alya ve Seal Beach gibi işletmeler bulunuyor. Koyun tadını çıkarmak için en güzel zamanlardan biri Eylül ayıdır.
AYIBALIĞI KOYUNA NASIL GİDİLİR?
Ayıbalığı Koyu, İzmir ilinin Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan beldesinde yer alan en temiz plajlardan biridir. Adını foklardan ve Ayı balıklarından alan bu koyda, bu canlıların üreme alanları da bulunmaktadır. Ayıbalığı Koyu'na ulaşım oldukça kolaydır.
Ayıbalığı koyuna ulaşım oldukça kolaydır. Mordoğan beldesinden toplu taşıma araçlarıyla koya ulaşmak mümkündür.
İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?
- Mimoza Koyu
- Bodrum Koyu Plajı
- Dolungaz Koyu
- Ayıbalığı Koyu
- Sazlıca Plajı
- Yeni Foça Halk Plajı
- Garip Adası
- Kalem Adası
- Fame Beach
- Pissa Koyu
- Killik Koyu
- Zindancık Koyu
- Ilıca Plajı
- Delikli Koy
- Ildırı
- Aya Yorgi Koyu
- Altınkum Halk Plajı
- Çark Plajı
- Kocakarı Plajı
- Paşalimanı
- Boyalık
- Pırlanta Plajı
- Ovacık Sahili
- Demircili Plajı
- Bodrum Koyu
- Yarımada (Karantina Adası)
- Demircili Plajı