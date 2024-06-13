Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir? Yaz tatillerinin uğrak noktası İzmir'de gidilebilecek en iyi plajlar araştırılıyor. İzmir'in en temiz, en iyi plajları merak ediliyor.

Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

AYIBALIĞI KOYU NEREDE?

Turkuaz renkli suyuyla İzmir'in en mavi köşelerinden biri olan bu koy, oldukça serin suyuyla dikkat çekiyor. Burada Alya ve Seal Beach gibi işletmeler bulunuyor. Koyun tadını çıkarmak için en güzel zamanlardan biri Eylül ayıdır.

İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir?

AYIBALIĞI KOYUNA NASIL GİDİLİR?

Ayıbalığı Koyu, İzmir ilinin Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan beldesinde yer alan en temiz plajlardan biridir. Adını foklardan ve Ayı balıklarından alan bu koyda, bu canlıların üreme alanları da bulunmaktadır. Ayıbalığı Koyu'na ulaşım oldukça kolaydır.

Ayıbalığı koyuna ulaşım oldukça kolaydır. Mordoğan beldesinden toplu taşıma araçlarıyla koya ulaşmak mümkündür.

İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir?

İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?

  • Mimoza Koyu
  • Bodrum Koyu Plajı
  • Dolungaz Koyu
  • Ayıbalığı Koyu
  • Sazlıca Plajı
  • Yeni Foça Halk Plajı
  • Garip Adası
  • Kalem Adası
  • Fame Beach
  • Pissa Koyu
  • Killik Koyu
  • Zindancık Koyu
  • Ilıca Plajı
  • Delikli Koy
  • Ildırı
  • Aya Yorgi Koyu
  • Altınkum Halk Plajı
  • Çark Plajı
  • Kocakarı Plajı
  • Paşalimanı
  • Boyalık
  • Pırlanta Plajı
  • Ovacık Sahili
  • Demircili Plajı
  • Bodrum Koyu
  • Yarımada (Karantina Adası)
  • Demircili Plajı
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mordoğan İzmir Turizm Gündem Yerel Yaşam Haberler

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

 Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu, öğrenciler törene alınmadı

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini "Uygunsuz" buldu, öğrenciler törene alınmadı

 Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama

Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama

Bakmadan Geçme

ŞEBNEM BOZOKLU, KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ GELİYOR? Şebnem Bozoklu hangi rol ile Kızılcık Şerbeti dizisine katılıyor? KPSS önlisans tercih ücretleri hangi bankaya yatıyor? KPSSP önlisans ücretleri hangi bankaya ödenir? Pırlanta Plajı nerede, nasıl gidilir? #127754 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Sazlıca Koyu nerede, nasıl gidilir? Boyalık plajı nerede, nasıl gidilir? #9728 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Delikli Koy nerede, nasıl gidilir? İzmir Delikli Koy ücretli mi, arabasız gidilir mi? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Ayıbalığı Koyu – Mordoğan nerede, nasıl gidilir? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127958 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Dolungaz koyu nerede, nasıl gidilir? #9969 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #9728 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Bodrum Koyu Plajı nerede, nasıl gidilir? #127958 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Paşalimanı plajı nerede, nasıl gidilir? #127754 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127754 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Mimoza Koyu nerede, nasıl gidilir? #127965 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Kocakarı plajı nerede, nasıl gidilir? Ortaokulda sınıfta kalma var mı? Ortaokulda sınıfta kalınıyor mu, kaç gün devamsızlık hakkı var? Bugün voleybol maçı var mı? 13 Haziran kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var? Can Yaman Instagram hesabını neden sildi? Cam Yaman sosyal medya hesaplarını neden kapattı?
Akşener'in İYİ Parti'ye gönderdiği yazıda 'İçişleri Eski Bakanı' detayı dikkat çekti

Akşener'in İYİ Parti'ye gönderdiği yazıda "İçişleri Eski Bakanı" detayı dikkat çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title