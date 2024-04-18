İZMİR'DE YANGIN MI ÇIKTI? İzmir'de ne oldu? İzmir'de nerede yangın çıktı?

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kauçuk ve plastik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer fabrikalara da sıçrarken ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İZMİR'DE YANGIN MI ÇIKTI? İzmir'de ne oldu? İzmir'de nerede yangın çıktı?

İZMİR'DE YANGIN MI ÇIKTI?

Kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve büyüyen yangın daha sonra plastik fabrikasına sıçradı. Fabrikaları tahliye eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN NEREDE ÇIKTI?

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kauçuk ve plastik fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.