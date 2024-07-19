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İZMİR'DE ORMAN YANGINI! İzmir'deki orman yangını söndürüldü mü, ne oldu?

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İzmir'deki orman yangını hakkında son bilgiler merak ediliyor. Yangının söndürülüp söndürülmediği ve son durum hakkında detaylar araştırılıyor. İzmir'de yaşanan bu olay, doğa severlerin ve bölge halkının endişesini artırıyor.

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti. İzmir'deki orman yangınının söndürülüp söndürülmediği merak ediliyor. Peki, İzmir'deki orman yangını söndürüldü mü, ne oldu?

İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Orman yangınlarında olay yerine ulaşıp ilk müdahaleyi gerçekleştiren kara ekipleri, İzmir'de dün Buca'dan Gaziemir'e sıçrayan ve 15 saatten fazladır devam eden yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor. Yangının koordinasyon merkezinde ise ekiplerin mücadelesi anbean İHA desteği ve uydu görüntüleriyle yönlendiriliyor.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI! İzmir'deki orman yangını söndürüldü mü, ne oldu?

Ekipler, alevlerin evlere ulaşmaması için büyük çaba sarf ederken, bir taraftan da ateşin ormanda yayılmasının önüne geçmeye çalıştı.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI! İzmir'deki orman yangını söndürüldü mü, ne oldu?

UÇAK SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle aksamalar yaşanan hava trafiği normale döndü. Havalimanında yaşanan aksamalar nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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