İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?
Son dakika haberine göre İzmir'de deprem meydana geldi. 9 Ekim tarihinde yaşanan depremin merkezi ve şiddeti henüz belirlenmiş değil. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? İzmir depreminin detaylar Kandilli Rasathanesi verileriyle haberimizde...

9 Ekim sabahı İzmir'de hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar, özellikle sosyal medyada deprem anındaki deneyimlerini paylaşarak olayın gündeme taşınmasına sebep oldu. Peki, İzmir'dedeprem mi oldu? Depremin 9 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi deprem verileri haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki tüm sismik hareketleri anlık olarak takip ediyor. Hissedilen depremler sonrası vatandaşlar, Kandilli'nin resmi sitesinden deprem bilgilerine hızlıca ulaşabiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER VERİLERİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da ülke genelindeki sismik aktiviteleri 7/24 izliyor. Kurum, sadece deprem bilgilerini paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda halkın afet farkındalığını artıracak eğitim ve tatbikatlar düzenliyor.

9 EKİM İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre, 9 Ekim sabahı İzmir'de kısa süreli bir deprem meydana geldi. Her iki kurum da depremle ilgili verileri kamuoyuyla paylaşırken, vatandaşları olası afetler konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

