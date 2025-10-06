İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, şehrin birçok semtinde hissedilirken kısa süreli panik yarattı. Vatandaşlar, yaşadıkları anları sosyal medyada paylaşarak olayın gündemde üst sıralara taşınmasına neden oldu. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Son dakika! 6 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? İzmir depremine dair detaylar haberimizde...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki tüm deprem hareketlerini kesintisiz bir şekilde takip ediyor ve güncel bilgileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle hissedilen depremler sonrası vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden son depremler hakkında detaylara kolayca ulaşabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi de Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izliyor. Kurum, elde ettiği bilgileri hızlı ve güvenilir biçimde paylaşıyor. Ayrıca halkın deprem farkındalığını artırmak amacıyla seminerler, eğitimler ve tatbikatlar düzenleyerek olası afetlere karşı hazırlıklı olunmasını sağlıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER VERİLERİ

6 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU? - İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, sabah saatlerinde İzmir'de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Her iki kurum da yalnızca deprem verilerini paylaşmakla kalmayıp, vatandaşların afet bilincini artırmak ve güvenli davranışlar kazandırmak için bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.