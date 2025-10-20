İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

Sabah saatlerinde yaşanan hafif şiddetli deprem, sosyal medya platformlarında birçok kişinin paylaşımlarına konu oldu. Sarsıntıyı deneyimleyenler, olayın etkilerini paylaşarak gündemin dikkat çeken başlıklarından biri haline getirdi. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? 20 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi güncel verileri haberimizde!

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak izlemeye devam ediyor. 20 Ekim sabahında İzmir'de hissedilen deprem sonrası, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitesinden en güncel verilere ulaşmaya çalıştı. İlk tespitler, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi içeriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'de gerçekleşen tüm depremleri 7/24 takip ederek kamuoyuna anlık bilgiler aktarıyor. Ayrıca, toplumda afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalar da yürütülüyor. 20 Ekim sabahında İzmir'de meydana gelen sarsıntıya ilişkin en güncel veriler, AFAD'ın "Son Depremler" sayfasında yayımlanmıştır.

20 EKİM İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ilk verilere göre, 20 Ekim sabahında İzmir'de hafif büyüklükte bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği her iki kurumun resmi internet sitelerinde kamuoyuna duyuruldu. Şu ana kadar can veya mal kaybı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Uzmanlar, deprem sonrası olası artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunması gerektiğini ve gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor.