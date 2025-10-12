İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

12 Ekim sabah saatlerinde İzmir'de hissedilen bir yer sarsıntısı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, depremi hissettiklerini paylaşarak olayın gündem olmasına sebep oldu. Peki, gerçekten İzmir'de deprem mi oldu? Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüyle ilgili resmi veriler henüz netlik kazanmamış olsa da, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan bilgiler dikkatle takip ediliyor. 12 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde!

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak izlemeye devam ediyor. Depremin ardından birçok kişi, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden İzmir'de meydana gelen sarsıntıya dair detaylı bilgi almaya çalıştı. Merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik gibi veriler, genellikle ilk dakikalarda sistem üzerinden erişilebilir hale geliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki deprem hareketliliğini 24 saat esasına göre takip ediyor. AFAD yalnızca yaşanan depremlerin verilerini paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşları afet bilinci konusunda bilgilendirme ve eğitme görevini de sürdürüyor. 12 Ekim İzmir depremine ilişkin güncel veriler, AFAD'ın "Son Depremler" sayfasından kontrol edilebiliyor.

12 EKİM İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ilk açıklamalarına göre, 12 Ekim sabahında İzmir'de kısa süreli bir yer sarsıntısı meydana geldi. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik detaylar, her iki kurumun internet sitelerinde vatandaşların erişimine açıldı. Yetkililer, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını bildirirken, vatandaşların olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması gerektiği uyarısını yineledi.