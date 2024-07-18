İzmir Balçova, Gaziemir, Karaburun elektrik kesintisi! İzmir elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Karaburun, Balçova, Gaziemir İzmir'in Karaburun, Balçova, Gaziemir ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar Karaburun, Balçova, Gaziemir elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek merak ediyor. GEDİZ Karaburun, Balçova, Gaziemir elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Detaylar...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.