İzlanda'da yanardağ patlaması! (VİDEO) İzlanda'da yanardağ mı patladı, son durum nedir?

İzlanda'da yanardağ patlaması! İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağın patlamasının ardından bölgede acil durum ilan edildi. Yanardağ patlamasının ardından videosu merak edildi. İşte, İzlanda'da yanardağ patlama videosu ve son durum haberimizde...

İZLANDA YANARDAĞ PATLAMASI

İzlanda'da 24 saatte 1000 depremin yaşanmasının ardından Reykjanes Yardımadası'nda yanardağ patladı. 4 bin kişinin tahliye edildiği bölgede yetkililer insanların sokaklarda dolaşmasını yasaklarken, uyarıları dikkate almayan çok sayıda kişi, lavlardan uzaklaşmak yerine kratere gitti. Lavları yakından görmek isteyenler, dumanların önünde poz verdi. Yanardağa giden yolda oluşan trafik havadan görüntülendi.

İZLANDA'DA YANARDAĞ MI PATLADI?

Ekim ayı sonundan beri peş peşe gelen depremlerle sarsılan ve Kasım ayında 24 saat içinde 1000 deprem gören İzlanda'da korkulan oldu. Depremlerin ardından ülkenin güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağda patlama meydana geldi. Daha önce 4 bin kişinin tahliye edildiği bölgede acil durum ilan edildi. Bölgede tüm yollar kapatıldı, insanların sokaklarda dolaşması yasaklandı.

3 kilometreyi aşan bir yarıktan yayılan lavlar, çevredekiler için büyük tehlike oluştururken, yetkililerin uyarılarını dikkate almayan çok sayıda kişi, lavlardan uzaklaşma yerine kratere gitmeyi tercih etti. Reykjanes'i yanardağa bağlayan yolda, krater yönüne doğru uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki yoğun trafik havadan görüntülendi.

Lavları yakından görmek isteyen çok sayıda insan, dumanların önünde poz verdi. İzlanda Başbakanı Guoni Thorlacius Johannesson, lavlardan oluşabilecek zararı öngöremediklerini söylerken, polis ise bölgeye ikinci bir emre kadar yaklaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, patlamanın tam olarak nerede meydana geldiğinin ve boyutunun tespiti için bölgeye bir helikopter gönderildiğini açıkladı. Açıklamada, ilk belirlemelere göre, patlamanın Reykjavik'in güneyindeki Hagafell kasabası yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Reykjavik'in çevresinde Ekim ayı sonundan bu yana çok sayıda deprem meydana gelmişti. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre bölge Kasım ayı içerinde 24 saat içerisinde 1000 depremle sarsılmıştı.

İzlanda Devlet Televizyonu'na (RUV) konuşan sivil savunma biriminden üst düzey polis yetkilisi Vidir Reynisson, yanardağın hızla patladığını ve patlamanın "çok büyük bir olay" gibi göründüğünü söyledi. Lavların yanardağdaki büyük bir çatlaktan her yöne akıyormuş gibi göründüğünü belirten Reynisson, "Güçlü bir patlama gibi görünüyor" dedi.

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson önceliklerinin can kaybını önlemek olduğunu ancak doğanın korunması için de gereken tüm çabayı göstereceklerini söyledi. Başbakan Katrin Jakobsdottir ise bölgede kısa süre önce aldıkları savunma önlemlerinin olumlu bir etki yaratacağına inandığını belirtti.

İzlandalı sismolog Kristin Jonsdottir saniyede yaklaşık 100 ila 200 metreküp lavın ortaya çıktığını, bu oranın bölgede daha önce meydana gelen patlamalardan birkaç kat daha fazla olduğunu söyledi. Polis acil durum ilan ederken, Grindavik kasabasına giden tüm yollar kapatıldı ve trafik yasaklandı. Bölgedeki işletmeler hızla kapatılırken, insanların sokaklarda dolaşması da yasaklandı.