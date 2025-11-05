Haberler

İTÜ ve SIMS Roads'dan Sürdürülebilir Yol Çözümleri Buluşması

Güncelleme:
İTÜ Maden Fakültesi ve SIMS Roads, sürdürülebilir yol çözümleri konusunda bir araya geldi. Etkinlikte, madencilik sektörünün geleceğine yön veren akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri bir araya geldi. SIMS Roads, maden yollarındaki toz, bakım ve taşıma sorunlarına kalıcı çözümler sunan enzim bazlı ürünü Ecoroads'ı tanıttı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi tarafından düzenlenen 4. Sektör, Akademisyen ve Öğrenci Buluşması etkinliğinde SIMS Roads olarak yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduk.

Madencilik sektörünün geleceğine yön veren değerli akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği bu önemli buluşmada, çevreci ve ekonomik yol çözümlerimizi paylaşma fırsatı bulduk.

Etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinde büyük emekleri bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ve organizasyon sürecinde desteklerini esirgemeyen Doç. Dr. Mustafa Özer hocalarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız. Akademi ile sektörün aynı platformda buluştuğu bu tür organizasyonların, Türkiye'nin madencilik alanındaki sürdürülebilir gelişimi açısından son derece değerli olduğuna inanıyoruz.

Ecoroads: Madencilikte Çevreci ve Ekonomik Çözüm

SIMS Roads olarak, maden yollarında yaşanan toz, bakım ve taşıma sorunlarına kalıcı çözümler sunan enzim bazlı ürünümüz Ecoroads ile sektöre yenilikçi bir yaklaşım getirmekteyiz.

Tamamen çevre dostu içeriğiyle öne çıkan Ecoroads, stabilize yolların mukavemetini artırırken toz oluşumunu önler, ağır tonajlı araçların neden olduğu deformasyonları minimize eder ve geleneksel yol bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

İTÜ'deki buluşma boyunca, madencilik firmaları ve akademisyenlerin yoğun ilgisi, sahadaki gerçek ihtiyaçlara yanıt veren bu yeni nesil çözümün önemini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılarla yapılan görüşmelerde, özellikle bakım maliyetlerinin düşürülmesi, iş güvenliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması yönündeki katkılarımız ilgiyle karşılandı.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Yol Alıyoruz

SIMS Roads olarak hedefimiz; yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası ölçekte de maden sahalarında, köy yollarında ve endüstriyel alanlarda sürdürülebilir, düşük maliyetli ve çevreci yol çözümlerini yaygınlaştırmak.

Bu anlamlı etkinlik, hem geleceğin mühendis adaylarıyla bilgi paylaşımı yapmamıza hem de sektörde çevreci yol çözümlerine olan farkındalığı artırmamıza vesile olmuştur.

Muhammed Furkan Güneş
500
