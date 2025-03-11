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İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi? İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ne zaman?

İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi? İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ne zaman?
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Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve vatan sevgisini en güçlü şekilde anlatan İstiklal Marşı'nın kabul edildiği gün, her yıl "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" şeklinde anılarak, çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi? İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ne zaman? İşte, detaylar…

Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtarak bağımsızlık yolunda verilen büyük mücadelenin sembolü olarak kabul edilen İstiklal Marşı, Türkiye'nin en önemli milli değerlerinden biridir. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan bu anlamlı eserin kabul edildiği gün, her yıl "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" adıyla anılmakta ve Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir? Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı hangi şartlar altında yazmıştır? İşte, İstiklal Marşı'nın kabul süreci ve bu önemli gün hakkında tüm detaylar…

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı bu anlamlı eser, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, vatan sevgisini ve milli ruhunu en güçlü şekilde yansıtan dizelerden oluşmaktadır.

İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi? İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ne zaman?İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Birinci Dünya Savaşı ve ardından Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı zorlu süreçte, Türk milletinin azmini ve kararlılığını anlatan bir milli marş yazılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yarışma düzenlenmiştir. Mehmet Akif Ersoy, ödüllü bir yarışma olduğu için başlangıçta katılmak istememiş, ancak ödülün kabul edilmeyeceği garantisi verilince yarışmaya dâhil olmuştur. 724 şiirin arasından seçilen İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de TBMM'de okunmuş ve büyük bir coşkuyla kabul edilmiştir.

İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi? İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ne zaman?İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ne zaman

O günden bu yana İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık sembolü olarak tüm resmi törenlerde ve milli etkinliklerde coşkuyla okunmaktadır. Her yıl 12 Mart, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" olarak kutlanarak, milli şairin bu büyük eseri ve katkıları saygıyla anılmaktadır.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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