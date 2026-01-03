İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, isteği geri çevrilen bir şahıs restorana tüfekle ateş açtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay, ilçede büyük korku ve üzüntüye yol açtı.

2 SAAT SONRA GERİ GELİP SALDIRMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Gürkan T. (42) isimli saldırgan, Kızko Sahili'ndeki restorana giderek işletme sahibi Ahmet E.'den alkollü içki istedi. İsteği reddedilen Gürkan T., mekandan uzaklaştıktan yaklaşık iki saat sonra geri dönerek elinde tüfekle rastgele ateş açtı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırıda, restoranda bulunan Hasan Durka (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı olan Zafer A. hastanede tedavi altına alındı. Mekan sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki saatlik kovalamacanın ardından Gürkan T.'yi yakaladı.

İLÇENİN SEVİLEN İSİMLERİNDENDİ

İlçenin sevilen isimlerinden biri olan Hasan Durka, Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Gömeç Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cenazeye; Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı Melih Bağcı, daire amirleri, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Edremit Körfezi ilçelerinin spor kulüpleri yöneticileri ve yüzlerce Gömeçli katıldı.