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İstanbul'da araçlar suya gömüldü! Trafik kilitlendi

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İstanbul'da araçlar suya gömüldü! Trafik kilitlendi
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İstanbul'da şiddetli sağanak nedeniyle Kemerburgaz ile Kağıthane'yi birbirine bağlayan Cendere Yolu sular altında kaldı. Çok sayıda araç mahsur kalırken, trafik kilitlendi. Selin yol açtığı manzara ve ekiplerin tahliye çalışmaları dronla görüntülendi.

İstanbul genelinde etkisini gösteren rekor sağanak yağış, kentin birçok noktasında afeti aratmayan manzaralara yol açtı. Yağışın en ağır hissettirildiği Kemerburgaz, Kağıthane ve Sarıyer hattında su baskınları meydana geldi. Kemerburgaz ile Kağıthane'yi birbirine bağlayan kritik ulaşım aksı Cendere Yolu tamamen sular altında kaldı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yolların adeta göle döndüğü Cendere Yolu'nda çok sayıda araç su birikintilerinin içinde mahsur kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin tahliye çalışmaları ve suda batan araçlar dron kamerasıyla havadan anbean kaydedildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Su baskını nedeniyle Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu kilitlenme noktasına geldi. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesi üzerine Anadolu Caddesi çıkışında trafik akışı sola, Axis istikametine doğru yönlendirildi. Ancak yönlendirmeye rağmen Sütlüce yönüne geçişlerde ciddi araç birikmeleri yaşanıyor.

Ekiplerin bölgedeki temizlik ve tahliye çalışmaları sürerken, derenin taşma ve yükselme riskinin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların güvenlik gerekçesiyle Cendere Caddesi ve çevresinden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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