İSTANBUL SEÇİM ANKETLERİ 2024! İstanbul yerel seçim anketlerinde kim önde? Murat Kurum son anketi paylaştı!

Ak Parti ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonuçlarını paylaştı. 31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kanal 24 ve Radyo 24 ortak yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul yerel seçim anketlerinde kim önde? İşte İSTANBUL SEÇİM ANKETLERİ 2024!

İSTANBUL SEÇİM ANKETLERİ 2024

Seçim anketlerindeki son duruma değinen Kurum, "Muhalefet 8-10 puan öndeyiz tezviratları yapıyordu. Biz sahaya indik, projelerimizi açıkladık, şu anda 1,5-2 puan öndeyiz. İstanbulluların aklıyla kimse alay edemez." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Biz hep İstanbul'un sorunlarına, meselelerine çözüm bulmak için çalışacağız. Proje yapacağız. Halkımızın içinde bundan önce olduğu bu gibi yine bundan sonra da halkla beraber olacağız. İstanbullularla beraber olacağız dedik. Ki İstanbullumuzun da bu manada beklentisi sahada bu yani İstanbullunun trafik sorunu İstanbullunun deprem sorunun ortadan kaldırılması noktasında beklentileri var. Çevreye ilişkin beklentileri var. Sokak hayvanları ile ilgili beklentileri var. Taksi sorunuyla ilgili beklentileri var ve biz hep şunu söyledik, ilk günden itibaren ki 40 küsur gündür de sahadayız. Kim kimle ittifak yapar, buna bakmayacağız biz. Kimler hangi ittifak içerisinde olursa olsun biz İstanbul'da 31 Mart gecesi İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz.

Murat Kurum

Nereden talimat aldıklarını çok iyi biliyoruz. Hangi ittifak içerisinde olursa olsun, bizim için hiç önemli değil. Topu gelse bu seçimi alacağız. 31 Mart gecesi İstanbul'un Fetret dönemini bitireceğiz. Biz 25 yıllık birikimimizi gelip bugün İstanbul için İstanbul'un 39 ilçesi, 964 mahallesi için sokak sokak çalışarak bu sorunlar ortadan kaldırabileceğimize inanıyoruz ve bu manada da amacımız, hedefimiz bu.