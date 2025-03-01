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İstanbul sahur vakti 2025! 1 Mart Cumartesi İstanbul'da vakti ne zaman?

İstanbul sahur vakti 2025! 1 Mart Cumartesi İstanbul'da vakti ne zaman?
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11 ayın sultanı Ramazan başladı ve müminler oruçlarını tutmaya başladı. Sahur vaktinin tamamlanmasıyla beraber oruca başlayan Müslümanlar, iftara kadar orucun feyzini idrak ediyor. Peki, 1 Mart Cumartesi İstanbul sahur saat kaçta bitiyor?

İstanbul sahur vakti ne zaman ve 1 Mart Cumartesi İstanbul sahur saat kaçta bitiyor soruları Ramazan'ın başlamasıyla sık sık sorulmaya başlandı. Sahur vaktini bekleyen vatandaşların merak ettiği konu için detayları ele aldık. Peki, İstanbul sahur vakti ne zaman? 1 Mart Cumartesi İstanbul sahur saat kaçta bitiyor?

SAHUR NEDİR, NEDEN SAHURA KALKILIR?

Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar / ekletü's-sühûr" tabiri kullanılmıştır. Sahur kelimesi çok sayıda hadiste geçmektedir (Wensinck, el-Mu?cem, "?vm" md.). Tefsir, hadis ve fıkıh kaynaklarının ortaklaşa verdiği, başlangıçta oruç yasakları geceden başladığı halde Bakara sûresinin 187. âyetiyle bu sürenin fecre kadar uzatıldığı yönündeki bilgi dikkate alındığında sahura imkân veren temel meşruiyet delili bu âyetin, "Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin ve için" meâlindeki kısmı olup sahura kalkmanın dinen teşvik edildiğini gösteren dayanak konuya ilişkin hadislerdir. Oruç tutacak kişinin sahur yemeği yemesinin mendup olduğu hususunda İslâm âlimleri icmâ etmiştir (İbnü'l-Münzîr, s. 104).

"Sahura kalkın, zira sahurda bereket vardır" gibi sözleriyle sahur yemeğini teşvik eden Hz. Peygamber'in (Buhârî, "?avm", 20; Nesâî, "?ıyâm", 18-19, 24; Tirmizî, "?avm", 17) uygulamalarıyla da sahura önem verdiği görülür. Bazı hadislerde sahurun tamamen terkedilmeyip bir yudum su ile bile olsa yerine getirilmesi tavsiye edilmiş, sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı belirtilmiş (Müsned, III, 12), sahur yemeği "mübarek gıda" olarak nitelenmiştir (Ebû Dâvûd, "?avm", 17; Nesâî, "?ıyâm", 25-26). Bütün bu delilleri dikkate alan fakihler sahura kalkmanın hükmünün sünnet olduğu sonucuna varmışlardır. Bu bağlamda mendup ve müstehap kelimelerinin kullanımının ise fıkıh usulündeki geniş anlamına göre olduğu anlaşılmaktadır. Bazı hadislerde ifade edildiği gibi (İbn Mâce, "?ıyâm", 22) sahurun tutulacak oruca güç yetirebilmek için vücuda besin sağlama amacı taşıdığı açık olmakla birlikte sahura kalkan müminin asıl hedefi Hz. Peygamber'in sünnetini yerine getirerek bu vaktin feyiz ve bereketinden yararlanmaya ve neticede Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışmak olmalıdır.

1 MART CUMARTESİ İSTANBUL SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

1 Mart Cumartesi İstanbul sahur vakti: 06.07

SAHUR MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sofranızda sağlık, sofranızda mutluluk olsun. Ramazan'ın bereketi hep sizinle olsun.

Gecenin rahmetiyle, sabahın huzuruyla sofralarınız bereketli olsun. Hayırlı sahurlar dilerim.

Ramazan ayının bereketi, gönlümüzde huzur, soframızda bolluk getirir. Sahurlarınız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Gecenin huzurunda, sabahın rahmetine hazırlık yapıyoruz. Ramazan ayı, kalplerimizin huzura erdiği zaman dilimidir. Sahurda hep birlikte olalım.

Oruç, sabrın ve nefsin terbiye edilmesidir. Ramazan, Allah'ın rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bir aydır. Sahurda dualarınızda buluşalım

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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